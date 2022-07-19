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"Работодатели не cмогут долго противостоять давлению на заработную плату"

rus.postimees.ee
"Работодатели не cмогут долго противостоять давлению на заработную плату"
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Tööjõurendifirma Finesta juht Heikki Mäki.
Tööjõurendifirma Finesta juht Heikki Mäki. Фото: Erakogu

Если в промышленности или торговле деятельность предприятий можно поддерживать ростом заработной платы и оптимизацией работы, то в гостиничном секторе даже более высокая заработная плата может не привлечь людей на эту работу, считает исполнительный руководитель предприятия по аренде и найму рабочей силы Finesta Хейкки Мяки, мнение которого приводит портал DV.ee.

Несмотря на рост цен и рост беспокойства людей о будущем, серьезных изменений на рынке труда на данный момент не произошло: во многих отраслях по-прежнему ощущается нехватка рабочей силы, которую не смягчают прибывшие в Эстонию украинские военные беженцы, говорит Мяки, уточняя, что причин, по которым далеко не все беженцы вышли на рынок труда в Эстонии, много - это и языковой барьер и удаленность рабочего места от места жительства, что является серьезной проблемой, если нет хорошего транспортного сообщения и возможности пользоваться собственным автомобилем.

Нехватка рабочей силы, по словам Мяки, оказывает давление на предпринимателей по части повышения заработной платы, что вполне можно понять – люди обеспокоены инфляцией и боятся наступающей зимы.

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