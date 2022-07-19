"Работодатели не cмогут долго противостоять давлению на заработную плату"

Несмотря на рост цен и рост беспокойства людей о будущем, серьезных изменений на рынке труда на данный момент не произошло: во многих отраслях по-прежнему ощущается нехватка рабочей силы, которую не смягчают прибывшие в Эстонию украинские военные беженцы, говорит Мяки, уточняя, что причин, по которым далеко не все беженцы вышли на рынок труда в Эстонии, много - это и языковой барьер и удаленность рабочего места от места жительства, что является серьезной проблемой, если нет хорошего транспортного сообщения и возможности пользоваться собственным автомобилем.