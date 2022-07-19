Имейте в виду: в работе инфотелефона полиции произошли изменения

На телефонные звонки отвечают с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и звонки обслуживаются на эстонском, русском и английском языках.

Звонки платные – стоимость звонка зависит от телефонного оператора. Все поступившие на номер звонки записываются.

По телефону можно получить информацию об: услугах и кампаниях Департамента полиции и пограничной охраны; анкетах для подачи ходатайств и их заполнении; документах, прилагаемых к ходатайствам; процессе рассмотрения ходатайства о получении удостоверяющего личность документа и вида на жительство; местонахождении и часах работы структурных подразделении.

По телефону не предоставляют информацию, имеющую ограничение доступа, которая требует установления личности. Также не предоставляют информацию о третьих лицах, например, о пребывании человека в вытрезвителе или арестном доме, или о том, зарегистрировано ли поданное заявление о виновном деянии.