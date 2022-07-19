Начиная с июля 2022 года звонки, поступившие на инфотелефон Департамента полиции и пограничной охраны 612 3000, перенаправляются на государственный инфотелефон (1247).
Имейте в виду: в работе инфотелефона полиции произошли изменения
На телефонные звонки отвечают с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и звонки обслуживаются на эстонском, русском и английском языках.
Звонки платные – стоимость звонка зависит от телефонного оператора. Все поступившие на номер звонки записываются.
По телефону можно получить информацию об:
услугах и кампаниях Департамента полиции и пограничной охраны;
анкетах для подачи ходатайств и их заполнении;
документах, прилагаемых к ходатайствам;
процессе рассмотрения ходатайства о получении удостоверяющего личность документа и вида на жительство;
местонахождении и часах работы структурных подразделении.
По телефону не предоставляют информацию, имеющую ограничение доступа, которая требует установления личности. Также не предоставляют информацию о третьих лицах, например, о пребывании человека в вытрезвителе или арестном доме, или о том, зарегистрировано ли поданное заявление о виновном деянии.
Полиция не звонит людям с номера 612 3000 с просьбой предоставить личные или банковские данные. Если Вы получили подозрительный звонок, сообщите об этом по номеру 112 или подайте заявление на домашней странице полиции.