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Имейте в виду: в работе инфотелефона полиции произошли изменения

rus.postimees.ee
Имейте в виду: в работе инфотелефона полиции произошли изменения
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Мобильный телефон. Фото иллюстративное.
Мобильный телефон. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Начиная с июля 2022 года звонки, поступившие на инфотелефон Департамента полиции и пограничной охраны 612 3000, перенаправляются на государственный инфотелефон (1247).

На телефонные звонки отвечают с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 и звонки обслуживаются на эстонском, русском и английском языках.

Звонки платные – стоимость звонка зависит от телефонного оператора. Все поступившие на номер звонки записываются.

По телефону можно получить информацию об:

услугах и кампаниях Департамента полиции и пограничной охраны;

анкетах для подачи ходатайств и их заполнении;

документах, прилагаемых к ходатайствам;

процессе рассмотрения ходатайства о получении удостоверяющего личность документа и вида на жительство;

местонахождении и часах работы структурных подразделении.

По телефону не предоставляют информацию, имеющую ограничение доступа, которая требует установления личности. Также не предоставляют информацию о третьих лицах, например, о пребывании человека в вытрезвителе или арестном доме, или о том, зарегистрировано ли поданное заявление о виновном деянии.

Полиция не звонит людям с номера 612 3000 с просьбой предоставить личные или банковские данные. Если Вы получили подозрительный звонок, сообщите об этом по номеру 112 или подайте заявление на домашней странице полиции.

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