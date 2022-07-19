Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступил с ошеломляющим заявлением

«Я решил заняться профессиональным фигурным катанием, - сказал Ханю. - Мне совсем не грустно. Печали нет. И я хочу продолжать работать. Я больше не ограничен сферой соревнований. Думаю, что теперь смогу показывать красоту фигурного катания везде».

Свое первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвертым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Семе Уно (Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырех континентов 2020 года.