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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступил с ошеломляющим заявлением

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Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю выступил с ошеломляющим заявлением
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Юдзуру Ханю.
Юдзуру Ханю. Фото: Shuji Kajiyama

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры, сообщает портал olympics.com.

По словам 27-летнего Ханю, он решил покинуть любительское фигурное катание и перейти в профессионалы.

«Я решил заняться профессиональным фигурным катанием, - сказал Ханю. - Мне совсем не грустно. Печали нет. И я хочу продолжать работать. Я больше не ограничен сферой соревнований. Думаю, что теперь смогу показывать красоту фигурного катания везде».

Уроженец Сендай (префектура Мияги) широко известен как величайший фигурист-мужчина всех времен.

Свое первое олимпийское золото Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвертым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Семе Уно (Япония). Также он двукратный чемпион мира, победитель командного ЧМ-2017 в составе сборной Японии, чемпион четырех континентов 2020 года.

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