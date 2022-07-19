Нелли Дифферт заняла пятое место на ЧМ по фехтованию, золото у корейской шпажистки

Золото завоевала кореянка Сера Сон, которая в финале обыграла Александру Ндоло из Германии; бронзовые медали достались представительнице Гонконга Ман Вай Вивиан Конг и итальянке Росселле Фьяминго

Лучшей из эстонских шпажисток оказалась Нелли Дифферт, которая заняла пятое место. Первой соперницей Дифферт была сингапурская фехтовальщица Кирия Абдул Рахман, которую эстонка победила со счетом 15:14; во втором круге Дифферт победила украинку Яну Шемякину - 15:9. Затем Дифферт встретилась с француженкой Мари-Флоренс Кандассами, одержав победу со счетом 15:10 и в четвертьфинале Нелли Дифферт уступила Росселле Фьяминго - 11:15.