Советники министров получили почти 25 000 евро в качестве выходного пособия

По данным Министерства обороны, Кристо Энн Вага, работавший советником министра обороны Калле Лаанет, получит выходное пособие в размере двухмесячной зарплаты или 4240 евро.

Начальница отдела по связям с общественностью Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сообщила BNS, что советники министра юстиции Мариса Лаури получили в качестве премии месячную зарплату: Карита Каротам – 1900 евро, Кристель Кранич – 2700 евро, а Вяйно Линде – 3350 евро. Кроме того, им будет выплачена денежная компенсация в соответствии с количеством неиспользованных дней отпуска.

Членам совета, которые ушли в отставку вместе с министром образования и науки Лийной Керсна, будет выплачена компенсация в размере месячной зарплаты. У министра Керсна было всего три советника, двое из которых работали неполный рабочий день. «Компенсация штатному советнику составляет 3000 евро. Один из назначенных на неполный рабочий день советников получит компенсацию в размере 1200 евро, а другой – 1500 евро», – заявила BNS консультант в сфере коммуникаций Министерства образования и науки Иирис Салури.

Члены совета, которые были вынуждены уйти в отставку вместе с министром предпринимательства и технологий Андресом Суттем, получили надбавку в размере месячной зарплаты: Анита Альгус – 1600 евро, Ристо Кальюранд – 2500 евро и Хельмут Мартин Рейснер – 2600 евро.