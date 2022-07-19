Союз городов и волостей предлагает ввести режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа

«В последнее время министерство выражало взгляды, согласно которым урегулирование вызванной перебоями в поставках газа чрезвычайной ситуации является задачей местных самоуправлений. Мы считаем, что ситуацию, в которой непрерывность теплоснабжения может прерваться из-за всеэстонской нехватки газа, невозможно урегулировать на уровне местного самоуправления. Нарушение в поставках газа на государственном уровне или его риск — это не вопрос для местного уровня», - подчеркнул исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд в письме министру юстиции Марис Лаури, исполняющей обязанности министра экономики и инфраструктуры.

Лухалайд отметил, что альтернативой природному газу являются другие виды топлива, но для их использования необходимо разрешение Департамента окружающей среды, а для этого нужно в свою очередь решить, что настала чрезвычайная ситуация. В то же время, даже если поступит разрешение на использование сланцевого масла, им также нужно запасаться, а количество сланцевого масла ограничено и охвачено договорами. «Для того, чтобы зимой можно было использовать альтернативные источники энергии, этим нужно заниматься уже сейчас», - подчеркнул он.