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Украинский футбольный клуб хочет получить от FIFA компенсацию в 50 миллионов евро

rus.postimees.ee
Украинский футбольный клуб хочет получить от FIFA компенсацию в 50 миллионов евро
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Игроки донецкого "Шахтера" (слева в оранжевой униформе).
Игроки донецкого "Шахтера" (слева в оранжевой униформе). Фото: Tolga Ildun/ZUMAPRESS.com/Scanpic

Донецкий «Шахтер» хочет получить от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро после введение новых правил о приостановке контрактов легионеров из чемпионата Украины, сообщает isport.ua со ссылкой на The Athletic.

Сообщается, что "горняки" уже передали необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Метье Реебу.

Издание ссылается на содержание официального письма донецкого клуба, в котором генеральный директор Сергей Палкин отмечает срыв продаж четырех иностранных футболистов на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий FIFA.

По словам гендиректора «Шахтера», в течение 48 часов после вынесения решения FIFA о возможности приостановки контрактов легионеров с украинскими клубами до 30 июня 2023 года были прерваны почти все переговоры о полноценных трансферах игроков.

Напомним, ранее «Шахтер» распрощался с главным тренером Роберто Де Дзерби, а на его место был назначен Игор Йовичевич.

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