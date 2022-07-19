Донецкий «Шахтер» хочет получить от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро после введение новых правил о приостановке контрактов легионеров из чемпионата Украины, сообщает isport.ua со ссылкой на The Athletic.
Украинский футбольный клуб хочет получить от FIFA компенсацию в 50 миллионов евро
Украинский футбольный клуб хочет получить от FIFA компенсацию в 50 миллионов евро
Сообщается, что "горняки" уже передали необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Метье Реебу.
Издание ссылается на содержание официального письма донецкого клуба, в котором генеральный директор Сергей Палкин отмечает срыв продаж четырех иностранных футболистов на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий FIFA.
По словам гендиректора «Шахтера», в течение 48 часов после вынесения решения FIFA о возможности приостановки контрактов легионеров с украинскими клубами до 30 июня 2023 года были прерваны почти все переговоры о полноценных трансферах игроков.
Напомним, ранее «Шахтер» распрощался с главным тренером Роберто Де Дзерби, а на его место был назначен Игор Йовичевич.
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