Украинский футбольный клуб хочет получить от FIFA компенсацию в 50 миллионов евро

Сообщается, что "горняки" уже передали необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Метье Реебу.

Издание ссылается на содержание официального письма донецкого клуба, в котором генеральный директор Сергей Палкин отмечает срыв продаж четырех иностранных футболистов на общую сумму в 50 миллионов евро в результате действий FIFA.

По словам гендиректора «Шахтера», в течение 48 часов после вынесения решения FIFA о возможности приостановки контрактов легионеров с украинскими клубами до 30 июня 2023 года были прерваны почти все переговоры о полноценных трансферах игроков.