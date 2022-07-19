Центристы предлагают снизить налог с оборота на продовольствие до девяти процентов

«Эффект рекордных цен на энергоносители распространяется и на полки магазинов. В июне стоимость продовольственной корзины по оценке Эстонского института конъюнктуры выросла на целых 18 процентов в годовом сравнении. В то время как в последние годы цена продовольственной корзины оставалась неизменной максимум два евро, в этом году стоимость увеличилась более чем на 14 евро», – отмечает Тынис Мёльдер. – Последние исследования показывают, что ралли цен существенно влияет и на потребление продуктов питания – увеличивается доля уцененных и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Эстоноземельцы предпочитают домашнюю еду, но также они очень чувствительны к цене».

Тынис Мёльдер добавляет, что благодаря разнице в НДС можно сделать продукты питания более доступными для людей с низкими доходами и улучшить качество их жизни. «Эстония является одним из четырех государств-членов Европейского Союза, где не применяется пониженная ставка НДС на продукты питания. Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14 процентов, в Швеции — 12 процентов, а в Латвии свежие фрукты и овощи облагаются НДС по ставке 5 процентов. Еда – самая большая часть семейного бюджета, на нее уходит около 21 процента расходов», – говорит Тынис Мёльдер.

Председатель Совета уполномоченных Центристской партии говорит, что цены на все ресурсы выросли и темпы роста продолжаются, а значит потолок цен еще не достигнут. «В условиях ценового давления на импортные товары большая часть эстонской пищевой промышленности находится на грани выживания. В основном иностранные производители продуктов питания, которые продают свою продукцию на местном рынке, работают на льготных условиях, предлагаемых родной страной, эстонское Правительство также должно выступать за доступность продуктов питания. Мы считаем, что снижение НДС на продукты питания до девяти процентов соответствует нынешнему положению жителей Эстонии и является важным шагом для предприятий. Правительство должно действовать быстро, в Европе мы в первых рядах по уровню инфляции», – говорит Тынис Мёльдер.