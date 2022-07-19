С 7 июля все пассажиры AirBaltic и SAS со сдаваемым багажом могут самостоятельно регистрироваться на свои рейсы для сокращения времени пребывания в аэропорту.
ВИДЕО ⟩ В Таллиннском аэропорту теперь можно сдать багаж самостоятельно
По словам члена правления AS Tallinna Lennujaam Катрин Хагель, данное решение делает поездки значительно удобнее и способствует цифровизации аэропорта. «Регистрация на рейс через сайт авиакомпании давно стала привычным делом – пассажиру даже не нужно распечатывать посадочный талон, достаточно показать его изображение в смартфоне. Но до недавнего времени пассажиры со сдаваемым багажом по прибытии в аэропорт все равно были вынуждены стоять в регистрационной очереди. Отрадно, что с июля возможность самостоятельной сдачи багажа доступна всем пассажирам AirBaltic и SAS. Мы постараемся расширить список этих авиакомпаний к следующему году», – заявила Катрин Хагель, добавив, что пункты самообслуживания для сдающих багаж пассажиров расположены у стоек регистрации 1-4, причем для использования этой возможности пассажир должен заранее зарегистрироваться на свой рейс онлайн. Система самообслуживания принимает багаж, когда до вылета остается не более 24 часов, то есть пассажир может приехать в аэропорт и сдать багаж заблаговременно.
Катрин Хагель заверяет, что система предельно проста в использовании и все происходит в одном месте: «Процесс начинается со сканирования посадочного талона, после чего нужно подтвердить имя пассажира, номер рейса, пункт назначения и отсутствие в сдаваемом багаже опасных веществ. Затем багаж взвешивается и машина выдает этикетку, которую пассажир должен наклеить на багаж в соответствии с указаниями. После тщательного прикрепления этикетки следует подтвердить это в системе и подготовить багаж к транспортировке. Для этого пассажир сканирует штрих-код на этикетке, после чего запускается багажная лента и конвейер доставляет багаж в сортировочную зону. При этом система выдает пассажиру квитанцию, подтверждающую регистрацию багажа».
По словам Катрин Хагель, данное решение уже применяется во многих аэропортах мира, способствуя удобному и быстрому прохождению аэропорта, благодаря чему повышается уровень пассажирской удовлетворенности: «Разумеется у нас останутся обычные стойки регистрации с возможностью сдать багаж работнику. Персонал аэропорта всегда готов помочь пассажирам, впервые пробующим сдать багаж самостоятельно».