Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявляет, что инициатива властей Эстонии по возможному ограничению легального доступа к оружию отдельным группам населения Эстонии – это деградация. Реплика возмущения одного из высокопоставленных кремлевских функционеров прозвучала 19 июля в телеграм-канале единоросса.
«Человеконенавистнической позицией» называет Москва идею ограничения продажи оружия в Эстонии
15 июля стало известно, что новое коалиционное правительство во главе с Каей Каллас планирует приостановить действие разрешений на оружие для граждан России и Белоруссии.
Володин утверждает, что глава МВД Эстонии предложил запретить владение оружием «по национальному принципу», а параллельно заняться гражданами Эстонии, «недружественно настроенными в отношении Эстонии и Украины, чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы».
«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию <…> новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», - заявил Володин, утверждая, что эстонская власть рассчитывает таким образом «запугать свое население».
Спикер Госдумы спросил у своих читателей, что они думают о его репликах и ситуации. Читатели отвечают Володину: «Клоун»; «У них хотя быть есть права, а у нас нет»; «На свои действия смотрите. Вы занимаетесь геноцидом русских похлеще всех тех. Займите проблемами здесь. Зарплату получаете за болтовню»; «Вы каждый год ужесточаете владение охотничьим оружием, про травматическое вообще молчу. В своем глазу бревна не видите»; «Даешь легализацию оружия в России!».
Но самый популярный ответ: «Займись уже своей страной!».
В конце марта Министерство внутренних дел отклонило предложение Союза владельцев оружия внести в Закон об оружии поправку, согласно которой владеть в Эстонии огнестрельным оружием и боеприпасами могут только граждане Эстонии, Европейского союза и стран НАТО. В ведомстве тогда уточняли, что к каждой ситуации будут подходить индивидуально, ссылались на демократические устои страны: законопослушные люди равноправны.
Тем не менее, в мае стало известно, что количество отказов в выдаче разрешений на оружие в 2022 году во много раз превышает аналогичный период прошлого года.
«Департамент полиции и погранохраны в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности инициировал проверки разрешений на оружие в отношении тех лиц, по которым есть основания считать, что их деятельность может угрожать общественному порядку», - отмечал в конце весны вице-канцлер МВД по вопросам внутренней безопасности и миграционной политики Вейко Коммусаар.
По данным женевского Института международных исследований и развития в Эстонии на 100 человек приходится около пяти единиц огнестрельного оружия. По этому показателю Эстония находится на 122 месте в мире. Больше всего оружия на руках у граждан США – 120 единиц на 100 человек. Россия находится на 68 месте с показателем 12 стволов на 100 граждан.