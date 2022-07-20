П. И. Филимонов ⟩ После войны необходима люстрация деятелей современной русской культуры

Я это вот к чему. Особенно в связи с современными явлениями культуры никуда нельзя деться от векторов их направленности или хотя бы от позиций, высказанных производителями этих конкретных культурных контентов.
Я пока еще верю, что добро побеждает, а зло, – или как это еще можно назвать, стремление сделать удобно собственной заднице, не обращая внимания на все вокруг, – обычно получает по заслугам. Может так случиться, что моя вера будет поколеблена, но думать об этом сейчас не хочется, так что пока будем рассматривать события с оптимистического ракурса.
На самом деле, происходящее сейчас, во время войны, будет пересмотрено, перекроено и переиначено. Нынешние черные, белые и прочие списки – это, по большому счету, часть военных действий. Но после войны нужно как-то сделать так, чтобы те артисты, художники, писатели, музыканты и танцоры балета, которые поддержали весь ужас, что сейчас происходит на территории Европы, где, как казалось еще полгода назад, такое в принципе больше невозможно, столкнулись бы с ощутимыми проблемами в организации своей профессиональной деятельности. И это даже вопрос не в личной гадливости, хотя и это, конечно, тоже будет правдой. Скорее, это история о том, что люди неправильно выбрали себе профессию.