П. И. Филимонов ⟩ После войны необходима люстрация деятелей современной русской культуры

Тут вот даже группа Little Big выпустила песню Cancellation Generation, после чего уехала из России. Разговоры об отмене русской культуры как культуры страны-агрессора идут повсеместно и с разной степенью интенсивности. То сильнее раздаются эти голоса, то немного слабеют, потом опять, и так далее. Конечно, больше всего подобной повестки доносится из Украины, где сносят памятники, запрещают русскоязычные песни и меняют школьную программу.

И вы знаете, я абсолютно могу их понять. У меня нет никаких вопросов к украинцам и украинскому государству из-за того, что они так поступают. Стоит иметь в виду их настроения, когда пытаются уничтожить их страну, сравнять с землей их города и искоренить нацию, – исключительно потому, что один носитель этой самой русской культуры переувлекся историческими анекдотами.

Если это хоть как-то восстанавливает их самолюбие, помогает бороться и держаться, пусть хоть вообще вернутся в прошлое и выдернут какого-нибудь Пушкина из мирового контекста так, будто его там и не было никогда. Не говоря уже о пресловутом Петре Первом. Так что это вполне объяснимая реакция. От агрессора нам не надо вообще ничего. Что хорошего может дать людям серийный убийца и насильник? Пусть у него была и самая нежная в мире мама, которая пела ему прекрасные колыбельные…