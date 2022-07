П. И. Филимонов ⟩ После войны необходима люстрация деятелей современной русской культуры

В острых случаях может доходить до драк и взаимных обид. В случаях, решаемых наиболее разумным путем, рано или поздно происходит следующее: кто-то из едущих просто выбирает одну песню на свой вкус, а дальше отдает все на откуп YouTube и Spotify, которые уже усилиями своего искусственного интеллекта подбирают дальнейшие треки по принципу You may also like.