18 июля сильнейшая на текущий момент теннисистка России Дарья Касаткина, занимающая 12-ю позицию в мировом рейтинге, в интервью видеоблогеру Вите Кравченко совершила каминг-аут, сказав, что находится в романтических отношениях с девушкой. Спустя некоторое время после выхода этого интервью Касаткина разместила в социальных сетях совместную фотографию с фигуристкой Натальей Забияко, поставив рядом с фото сердечко. Забияко — уроженка Таллинна, представлявшая на раннем этапе карьеры Эстонию на международных турнирах в парном катании, но в 2014 году переехавшая в Россию.
Явные и скрытые смыслы каминг-аута Дарьи Касаткиной
Сенсационное заявление Касаткиной было сделано в тот же самый день, когда в российскую Госдуму был внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Если сейчас в России действует закон, запрещающий такую пропаганду только среди несовершеннолетних, то теперь предполагается снять это ограничение и сделать запрет универсальным. Любой инфоконтент, содержащий упоминание ЛГБТ-ценностей, будет отнесен к полностью запрещенной для распространения информации, что уравняет его, например, с информацией, разжигающей национальную, расовую или религиозную ненависть. За нарушение закона будет предусматриваться не только административная, но и уголовная ответственность.
Звезда российского спорта выступила со смелым признанием на фоне суровых исторических декораций
Гордость современного российского женского тенниса позволила себе невероятно дерзкое для российского инфополя высказывание в тот момент, когда в России чрезвычайно ужесточилась государственная риторика как в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, так и в отношении тех спортсменов, которые не проявляют, с точки зрения некоторых госчиновников и законодателей, достаточного патриотизма в «сложный для Отчизны период».
О чрезвычайной зацикленности российского государственного аппарата на вытеснении из общественного пространства любой ЛГБТ-повестки может свидетельствовать крайне нервная реакция российского посольства в Швейцарии на публикацию в одном из швейцарских изданий карикатур на Владимира Путина. Издание Neue Zürcher Zeitung недавно опубликовало материал, посвященный мемам, связанным с войной в Украине. Среди прочего, материал содержал карикатурное изображение Путина с клоунским носом и с рисунком радуги на лице. Посольство России стало грозить изданию судом, а также уделило этой карикатуре избыточное для дипмиссии внимание.
Посольство распространило в социальных сетях комментарий с указанием, что Владимир Путин является глубоко верующим православным человеком и выступает за сохранение традиционных христианских ценностей в российском обществе, что он не является поклонником ЛГБТ-сообщества, в связи с чем радужная раскраска его лица неуместна. Посольство даже написало, что позиция Путина в отношении ЛГБТ нравится не всем на Западе, где «активно и принудительно пропагандируются идеи ЛГБТ-сообщества начиная со школьной скамьи». Учитывая обыкновение Владимира Путина крайне болезненно воспринимать личные выпады против себя и давать ответ на них, что называется, в «ручном режиме», можно не сомневаться, что анонсированный пакет новых дискриминирующих ЛГБТ-сообщество мер скоро станет частью российского законодательства и что эти меры будут применяться с максимально возможной репрессивностью.
В то же самое время в России были отмечены случаи очень сильного давления на представителей спорта высших достижений, не проявивших желания участвовать в публичной поддержке российского военного вторжения в Украину. Например, вратарь хоккейной сборной России Иван Федотов был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, отказавшийся выступать за ЦСКА и подписавший контракт с клубом НХЛ, был отправлен для прохождения воинской службы в Северодвинск. Чуть позже депутат Госдумы Роман Терюшков выступил с призывом приравнять к государственной измене смену спортивного гражданства членами сборных России.
Касаткина сделала свое признание по-русски, но хотела быть услышанной Западом
Дарья Касаткина, естественно, не подлежит призыву в российскую армию, а, кроме того, в последние годы она постоянно проживает в Испании, что делает ее менее уязвимой перед возможными карательными мерами, которые может захотеть применить к ней российское государство.
В том, что такое желание у представителей российской власти возникнет, сомневаться практически не приходится: во-первых, в том же самом интервью Вите Кравченко Касаткина называет очень разумной идею перехода спортсменов-россиян в юрисдикции других национальных сборных, во-вторых, открытое причисление себя к ЛГБТ-сообществу выглядит с точки зрения официальной российской пропаганды сейчас, наверное, еще более вероломным предательством исконных национальных идеалов, чем даже «политическое» построение под недружественными знаменами.
Наверняка Дарья Касаткина просчитала большую часть рисков, которые взяла на себя таким заявлением, однако мстительность российской репрессивной госмашины не стоит недооценивать даже тем российским гражданам, у которых в течение очень длительного времени не возникает нужды появляться на территории России.
Правда, многим экспертам, оценивающим неожиданный шаг Дарьи Касаткиной, кажется, что он был направлен прежде всего на международную, а не на российскую аудиторию, пусть соответствующее признание и прозвучало на русском языке. Несколько недель назад Касаткина выражала сожаление в связи с тем, что теннисисты из России и Беларуси оказались отлученными от международных соревнований, но при этом уточняла, что эти неудобства не идут ни в какое сравнение с тем, что чувствуют сейчас украинцы.
В последнее время часто высказывается мнение, что российский «большой спорт» имел бы больше шансов раньше выйти из тотальной международной изоляции, чем из нее выйдет российское государство, если бы российские спортсмены не только акцентированно дистанцировались от преступлений, творимых этим государством, но и осудили бы их. В какой-то степени каминг-аут Касаткиной смотрится латентной, мягкой формой отделения спортсменкой себя от государственной политики и даже противопоставления ей; в нем нет порицания ведущейся государством войны, но есть указание на разделение ценностей, которые это государство ненавидит столь же сильно, как, к примеру, и украинскую государственность.
В общем, Дарья Касаткина словно посылает Западу сигнал, что человек с родным русским языком и с российским паспортом вовсе не обязательно является сейчас монстром; он может точно так же искренне ценить важнейшие завоевания западных демократий, которыми люди в демократических странах сейчас могут пользоваться как бы по праву рождения. Вне зависимости от того, действительно ли Дарьей Касаткиной двигал холодный расчет поиска возможных путей к полноценному возобновлению профессиональной карьеры, нужно признать, что она со своим признанием выглядит сейчас в тысячи раз человечнее тех российских топ-спортсменов, которые стараются ни одним своим словом не войти в противоречие с государственной «генеральной линией». Не говоря уже о тех, кто не гнушается в открытую топить за войну или за «духовные скрепы».
Российская власть рассматривает сексуальные преференции Дарьи Касаткиной как предосудительную девиацию, а то и — когда градус нетерпимости нужно подогреть — как непозволительную патологию, и в это же самое время для «свободного мира» декларирование каким-то современным россиянином таких предпочтений, да еще и отделанное романтической историей, словно служит подтверждением наличия у этого россиянина сердца.
Вовсе не по той причине, что приверженность однополой любви может характеризовать человека как-то выгоднее с моральной точки зрения, чем предрасположенность к гетеросексуальным отношениям: просто люди часто испытывают потребность делиться с миром личным счастьем, но иногда такая открытость бывает неизбежно сопряжена с волной хейтерства со стороны соотечественников, инерционно склонных считать чьи-то непохожие на себя привычки оскорблением своих чувств.
Если человек оказывается в состоянии преодолевать страх перед таким практически гарантированным наплывом негатива и стигматизации, он не может не вызывать к себе у добросердечных и свободолюбивых людей расположения. И это почти так же очевидно, как и то, что у людей в свободном мире не могут не вызывать отвращения те российские спортсмены высочайшего уровня, которые участвуют сейчас в стадионных концертах и митингах в поддержку войны, в самом буквальном смысле занимая там места рядом с военными преступниками.
Внешние агрессии затевают страны, имеющие вкус к внутренним репрессиям
Дарья Касаткина — не первый случай подобного каминг-аута среди российских спортсменок, пользующихся известностью. Можно вспомнить, например, недавние новости из жизни российской баскетболистки Анны Петраковой, которые, правда, были растиражированы ведущими спортивными СМИ во всем мире прежде всего благодаря все-таки воистину «глобальной» популярности ее возлюбленной. В декабре прошлого года почитаемая за едва ли не самую красивую баскетболистку всех времен и народов Кэндис Паркер, легенда сборной США и женской НБА, сообщила, что ее русская жена Анна Петракова ждет ребенка, а в феврале нынешнего года пара объявила, что в их семье родился сын.
Петракова была очень успешной спортсменкой в России на молодежном уровне, но во взрослом баскетболе игроком самой первой величины не стала, так что она просто не была достаточно известной в России персоной, чтобы на ее как бы вдвойне «антискрепное» поведение (брак с американкой!) в российской прессе и российском обществе было обращено серьезное внимание. В США же об этом союзе пишут как об исключительно прекрасной истории любви.
Жутким же контрастом этим приключениям русской баскетболистки в Америке могут служить продолжающиеся злоключения американской баскетболистки в России. Бриттни Грайнер, еще одна суперзвезда женского американского баскетбола, продолжает удерживаться под арестом в России по сфабрикованному обвинению в контрабанде наркотиков, и уже успела признаться во всех инкриминируемых ей деяниях, так как, по словам ее адвокатов, боится остаться в России навсегда.
Идиллия Паркер и Петраковой — это картина одного мира, кошмар Грайнер — мира не просто другого, а первому противоположного, в котором людей из свободных обществ можно просто делать заложниками, превращая их в товар на геополитических торгах, разве что не настолько крупный, как не выпускающееся из черноморских портов украинское зерно или демонстрирующаяся время от времени «ядерная дубинка». История Паркер и Петраковой ассоциируется со свободным миром (в том числе — с узаконенными однополыми браками), трагедия Грайнер олицетворяет несвободный (в том числе — с криминализированной радугой), и, получается, что Дарья Касаткина своим признанием делает красноречивый выбор в пользу ценностей первого, а не — пусть и родного — второго.
Борис Джонсон недавно отметился ярким заявлением, суть которого сводилась к тому, что если бы Владимир Путин был женщиной, он не начал бы войну. Разумеется, это абстрактное оценочное суждение, достоверность которого проверить невозможно. В то же самое время, рассуждая в русле примерно той же логики, можно констатировать следующее: достаточно правдоподобным выглядит представление, согласно которому захватнические войны не начинаются странами, в которых права представителей ЛГБТ-сообщества не только не ограничиваются, но и гарантируются на самой широкой основе. Например, странами, в которых объявление популярной личностью о своих отношениях с человеком своего пола просто не может вызвать в обществе какой бы то ни было агрессии. Дарья Касаткина говорит словно бы только о личном, но почти что автоматически генерирующийся к ее высказыванию контекст ясно дает понять, какой она хотела бы видеть страну, в которой она родилась.
Родившаяся в Эстонии предположительная возлюбленная Дарьи Касаткиной тоже уже не живет в России, сменив, как сообщалось в последнее время в СМИ, свое спортивное гражданство на канадское. Если догадки о романе двух спортсменок справедливы, то можно, наверное говорить, что их обоюдный выбор в пользу свободного мира — в Канаде свобод еще больше, чем в Испании! — принципиален и тверд. Конечно, по всему миру сейчас велики ожидания публичных порицаний действий режима Владимира Путина в Украине со стороны влиятельных россиян, и характер и масштаб заявления Дарьи Касаткиной таким ожиданиям и близко не соответствует, однако все-таки невозможно не испытать в связи с этим заявлением хотя бы осторожного оптимизма.
Оно словно опровергает формирующиеся у западной цивилизации — на фоне дикого варварства путинской армии в Украине — подозрения, что с россиянами произошло какое-то чуть ли не мистическое коллективное расчеловечивание, потому что за этим заявлением выступает образ такого россиянина, который не только человечен, но и, по сути, ничем не отличается от жителей Запада.
Раз такой россиянин в принципе оказывается возможен, это свидетельствует в пользу того, что и отказ России от своих агрессивных и кровожадных амбиций тоже не является — в более или менее ближней перспективе — фантастикой. В том смысле, что для него все-таки не существует каких-то совсем уже непреодолимых антропологических препятствий.