Явные и скрытые смыслы каминг-аута Дарьи Касаткиной

Борис Джонсон недавно отметился ярким заявлением, суть которого сводилась к тому, что если бы Владимир Путин был женщиной, он не начал бы войну. Разумеется, это абстрактное оценочное суждение, достоверность которого проверить невозможно. В то же самое время, рассуждая в русле примерно той же логики, можно констатировать следующее: достаточно правдоподобным выглядит представление, согласно которому захватнические войны не начинаются странами, в которых права представителей ЛГБТ-сообщества не только не ограничиваются, но и гарантируются на самой широкой основе. Например, странами, в которых объявление популярной личностью о своих отношениях с человеком своего пола просто не может вызвать в обществе какой бы то ни было агрессии. Дарья Касаткина говорит словно бы только о личном, но почти что автоматически генерирующийся к ее высказыванию контекст ясно дает понять, какой она хотела бы видеть страну, в которой она родилась.