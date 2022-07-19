Российские ученые продолжают умирать в тюрьмах

- Если мы возьмем условно мирное время до 2014 года, в год тогда выносилось по 2-3 приговора по этим статьям. В 2015 году таких дел стало 15. С тех пор статистика держалась на этом уровне. После 24 февраля 2022 года мы увидели еще больший всплеск.

Госизмена – это про «внутренних врагов». Их выявлением занимается ФСБ. Спецслужбисты часто проводят показную деятельность, как это любят в России. А если есть политический спрос, то вот вам и предложение – дела в отношении ученых. Недавно стало известно о смерти ученого-физика из Новосибирска Дмитрия Колкера. Вместе с Колкером из Новосибирска был увезен в Москву по обвинению в госизмене Анатолий Маслов (специалист по гиперзвуковым исследованиям – прим. ред.). Адвокаты нашего проекта «Первый отдел» защищают Валерия Николаевича Голубкина (московского физика, обвиняемого на основании работы в международном проекте по разработке крыла для гиперзвуковых аппаратов – прим. ред.). Мы также защищаем Алексея Воробьева (доцент кафедры ракетных двигателей МАИ – прим. ред.), Валерия Митько (гидроакустик, президент Санкт-Петербургской Арктической академии наук – прим. ред.). Это все ученые, то есть легкая добыча для спецслужб. Почти все они пожилые, верой и правдой служили режиму, но на исходе жизни и карьеры система повернулась к ним очень интересным местом. Ученые к этому никогда не готовы. Они по инерции продолжают верить системе. Верят, что если все расскажут, следователь обязательно поймет, разберется, извинится. Но ничего такого не происходит, ученые остаются в СИЗО Лефортово.