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Прогноз экспертов: удастся ли Эстонии осенью полностью избежать коронаограничений?

Хенри-Лаур Аллик Лоора-Элизабет Ломп
Прогноз экспертов: удастся ли Эстонии осенью полностью избежать коронаограничений?
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Во время коронаограничений на улицах Таллинна по ночам царила тишина.
Во время коронаограничений на улицах Таллинна по ночам царила тишина. Фото: Remo Tõnismäe

Новая коалиция поставила перед собой цель избежать осенью коронаограничений и сохранить доступность публичных услуг для всех. Однако эксперты в области медицины сомневаются, что в предстоящий осенний сезон удастся полностью избежать ограничений, поскольку новый подштамм омикрона чрезвычайно заразен.

Если в предыдущем коалиционном договоре между Центристской партией и Партией реформ почти целая глава была посвящена здравоохранению, в новом, самом коротком в истории договоре такой главы нет. Но есть примечательный пункт: «В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным обеспечить широкую доступность публичных услуг».

Другими словами, было решено, что осенью коалиция постарается избежать коронаограничений и, более того, оставить коронапаспорт в истории. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила, что если будут введены масштабные ограничения, люди не будут их соблюдать.

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