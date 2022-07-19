Новая коалиция поставила перед собой цель избежать осенью коронаограничений и сохранить доступность публичных услуг для всех. Однако эксперты в области медицины сомневаются, что в предстоящий осенний сезон удастся полностью избежать ограничений, поскольку новый подштамм омикрона чрезвычайно заразен.
Для подписчиков
Прогноз экспертов: удастся ли Эстонии осенью полностью избежать коронаограничений?
Прогноз экспертов: удастся ли Эстонии осенью полностью избежать коронаограничений?
Если в предыдущем коалиционном договоре между Центристской партией и Партией реформ почти целая глава была посвящена здравоохранению, в новом, самом коротком в истории договоре такой главы нет. Но есть примечательный пункт: «В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным обеспечить широкую доступность публичных услуг».