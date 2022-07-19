Прогноз экспертов: удастся ли Эстонии осенью полностью избежать коронаограничений?

Если в предыдущем коалиционном договоре между Центристской партией и Партией реформ почти целая глава была посвящена здравоохранению, в новом, самом коротком в истории договоре такой главы нет. Но есть примечательный пункт: «В борьбе с распространением коронавируса мы исходим из цели сохранения открытости общества и считаем важным обеспечить широкую доступность публичных услуг».