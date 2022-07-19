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Футболисту дортмундской «Боруссии» поставили страшный диагноз

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Футболисту дортмундской «Боруссии» поставили страшный диагноз
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Себастьен Аллер.
Себастьен Аллер. Фото: Kenzo Tribouillard

Медики обнаружили опухоль у ивуарийского футболиста дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера, сообщает news.ru со ссылкой на пресс-службу клуба. Диагноз был поставлен в понедельник, 18 июля, после тренировки, во время которой 28-летний спортсмен почувствовал себя плохо. 

В ходе обследования врачи обнаружили у Аллера опухоль яичка. Спортсмен покинул расположение команды в тренировочном лагере в Швейцарии и вернулся в Дортмунд. Там он пройдёт дополнительное обследование. По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьена Келя, сообщение врачей стало шоком для всех игроков и работников клуба.

Аллер перешёл в «Боруссию» 6 июля. Ранее он выступал за нидерландский «Аякс». Там он провёл 65 матчей, забил 47 голов и сделал 16 голевых передач. В составе «Аякса» он дважды становился чемпионом Нидерландов и обладателем кубка страны. Также Аллер выступал за французский «Осер», нидерландский «Утрехт», британский «Вест Хэм» и немецкий «Айнтрахт».

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