Футболисту дортмундской «Боруссии» поставили страшный диагноз

В ходе обследования врачи обнаружили у Аллера опухоль яичка. Спортсмен покинул расположение команды в тренировочном лагере в Швейцарии и вернулся в Дортмунд. Там он пройдёт дополнительное обследование. По словам спортивного директора «Боруссии» Себастьена Келя, сообщение врачей стало шоком для всех игроков и работников клуба.