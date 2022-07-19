Проверка сотрудников, работающих с детьми, станет проще и эффективнее

«Утвержденные сегодня изменения — важный шаг в обеспечении безопасности детей. Жизнь показала, что, к сожалению, преступления нередко совершаются и после отбытия предыдущего наказания. Таким образом, более совершенные варианты проверки биографических данных помогут гарантировать, что люди, представляющие опасность, не будут работать с детьми. Дети – это самое ценное, что у нас есть, но и самая уязвимая часть общества. Таким образом, обеспечение безопасности детей является приоритетом, который важнее всех других интересов и соображений», — сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг, комментируя изменения.

Эстонские законы уже запрещают лицам, осужденным за определенные преступления, работать с детьми. Учреждения, работающие с детьми, также обязаны следить за тем, чтобы среди школьных учителей, тренеров или, к примеру, молодежных работников не было людей с языковым барьером. Поправки к закону расширяют и формулируют это обязательство более четко. Помимо этого появится возможность упрощения проверки биографических данных людей, работающих с детьми.

В дальнейшем законный представитель ребенка сможет проверить в регистре наказаний без оплаты госпошлины, соблюдены ли требования работы с детьми. Ранее без уплаты госпошлины это могли сделать только учреждения, работающие с детьми. Ответ из регистра наказаний станет более ясным и не будет отображать личную информацию.

Более четко сформулирована обязанность учреждений проводить регулярные проверки своих сотрудников. Это связано с тем, что иногда человек может не иметь судимостей, начав работать с детьми, но потом совершить правонарушение, из-за которого дальнейшая работа с детьми будет ему запрещена. Теперь в законе четко прописано, что проверка должна проводиться регулярно раз в год.

Если сотрудники учреждения, в котором ведется работа с детьми, не проверяют биографию человека при приеме на работу или не проводят проверку систематически, они могут быть наказаны за правонарушение. За неисполнение этой обязанности штраф за нарушение для юридического лица может достигать суммы в 32 000 евро.