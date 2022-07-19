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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Яак Юске: каждый памятник несет сообщение

Аймар Алтосаар
Яак Юске: каждый памятник несет сообщение
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По мнению члена Рийгикогу и историка Яака Юске, памятник профсоюзным деятелям в таллиннском Тоомпарке необходимо убрать как можно скорее.
По мнению члена Рийгикогу и историка Яака Юске, памятник профсоюзным деятелям в таллиннском Тоомпарке необходимо убрать как можно скорее. Фото: Madis Veltman

Яак Юске (SDE), знаток истории Таллинна и организатор экскурсий, член Рийгикогу, часто высказывается в защиту исторических памятников, но не считает достойными так называемые красные (советские) памятники. Postimees выяснил, как Юске относится к сносу этих памятников, и почему это делается только сейчас.

– В Эстонии еще немало советских памятников, но город Раквере подал хороший пример их переноса. Как историк, защитник наследия и политик, как вы оцениваете эту деятельность, и почему она заняла так много времени?

– Каждый памятник несет в себе сообщение. И если это сообщение направлено против эстонского государства, то перенос в любом случае оправдан, и тем более, когда речь идет о могилах. Место мертвых находится на кладбище, а не в центре города или где-либо еще, где ходят люди.

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