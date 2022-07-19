ИНТЕРВЬЮ ⟩ Яак Юске: каждый памятник несет сообщение

– В Эстонии еще немало советских памятников, но город Раквере подал хороший пример их переноса. Как историк, защитник наследия и политик, как вы оцениваете эту деятельность, и почему она заняла так много времени?

– Каждый памятник несет в себе сообщение. И если это сообщение направлено против эстонского государства, то перенос в любом случае оправдан, и тем более, когда речь идет о могилах. Место мертвых находится на кладбище, а не в центре города или где-либо еще, где ходят люди.