Яак Юске (SDE), знаток истории Таллинна и организатор экскурсий, член Рийгикогу, часто высказывается в защиту исторических памятников, но не считает достойными так называемые красные (советские) памятники. Postimees выяснил, как Юске относится к сносу этих памятников, и почему это делается только сейчас.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Яак Юске: каждый памятник несет сообщение
Яак Юске: каждый памятник несет сообщение
– В Эстонии еще немало советских памятников, но город Раквере подал хороший пример их переноса. Как историк, защитник наследия и политик, как вы оцениваете эту деятельность, и почему она заняла так много времени?
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