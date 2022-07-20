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Алаталу: Европа очень активна и успешна в поисках замены российскому газу

Павел Соболев
, журналист
Алаталу: Европа очень активна и успешна в поисках замены российскому газу
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  • Евросоюз заключает все новые и новые газовые контракты с арабскими странами
  • Постоянные похороны военных заставляют людей в регионах РФ осознать, что идет настоящая война
  • В отношениях России и Китая заметно множество признаков сильного охлаждения

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, историк, политолог Тоомас Алаталу среди прочего ответил на вопросы, касающиеся нового пакета санкций ЕС в отношении России, а также визита Владимира Путина в Иран.

- Вчера несколько европейских изданий сообщили о содержании нового пакета санкций ЕС против России. Утверждается, что персональные санкции коснутся мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Вводятся ограничения против Сбербанка, а вот энергетических санкций в новом пакете нет. Что это означает?

- В последнее время часто говорится, что настоящий эффект санкций, введенных в отношении российского энергосектора, станет виден в конце текущего года. Тоже часто высказываются оценки, согласно которым к концу текущего года может и закончиться война. Я думаю, что когда мы рассуждаем именно об энергетических санкциях, нужно постараться увидеть более широкую картину и обратить внимание, например, на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник находилась в Баку, где был подписан контракт между Азербайджаном и Евросоюзом о поставках в Европу азербайджанского газа. В это же время итальянский премьер находился в Алжире, где тоже был подписан соответствующий документ. Глава ОАЭ находился в понедельник в Париже, а президент Египта — в Берлине, и там тоже подписывались подобные договоры.

Европа сейчас очень активно занимается поиском новых источников энергоресурсов и находит их. Она находит новые каналы снабжения, гарантирующие стабильные поставки. Это очень важно, потому что в пятницу должно стать ясно, продолжит ли работу «Северный поток-1» или нет.

Но на этом фоне не стоит недооценивать проблему, которая может возникнуть вокруг ситуации с зерном, продовольствием, удобрениями. Если посмотреть вчерашнее выступление Путина в Тегеране, то он практически прямо там сказал, что США согласились с тем, что российские и белорусские удобрения будут выведены из-под санкций. Путин также выразил надежду, что удастся договориться и насчет зерна, причем договориться в рамках пакетного соглашения, в котором речь шла бы не только об украинском, но и о российском зерне. Получается, и в этом случае Путин добивается снятия санкций в отношении России.

- Американский институт изучения войны выступил с утверждением, что Владимир Путин старается оградить этнических русских от участия в войне в Украине. На фронте со стороны России отмечается преобладание батальонов, в состав которых входят бойцы из Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии. Американские военные эксперты предполагают, что такое положение дел может создать внутреннюю напряженность в этих регионах. Может ли это привести к масштабным бунтам в национальных республиках?

- Ожидать там прямо вот бунтов или революций в ближайшее время, наверное, оснований нет. Однако, конечно, ничего случайного в пропорциях представленности разных национальностей в российских войсках, воюющих в Украине, нет. Если мы посмотрим сравнительные экономические характеристики россиийских регионов за последние годы, мы обнаружим, что именно в национальных республиках, среди которых выделяется еще в этом смысле и Бурятия, очень высокий уровень безработицы. Там очень слаборазвитая экономика.

Поэтому ясно, что там есть очень много молодых людей, которым просто нечего делать. И когда этим людям предлагают идти в армию, или даже обещают платить дополнительные деньги, если они отправятся куда-то воевать, допустим, в Сирию, этим молодым людям оказывается довольно сложно отказаться от таких предложений. По этой причине России становится очень просто бросать на передовую подразделения именно с таким национальным составом, с солдатами из национальных республик. Конечно, потери среди этих подразделений очень большие. Очень много гробов отправляется в эти республики.

Известно, что в Бурятии и в Туве уже возникала очень сильная социальная напряженность, когда похорон погибших солдат там сделалось слишком уж много. Но все равно очень сложно ожидать, что в этих регионах вспыхнут какие-то организованные выступления против войны, и уж тем более — против Путина.

Однако рост напряжения действительно есть, он закономерен, и это внушает оптимизм в том смысле, что все больше людей в российских регионах начнут осознавать, что они живут в состоянии войны. Пока звучат победные фанфары, у многих людей возникает соблазн не замечать реальность. Но им приходится ее заметить, когда в ней начинают в большом количестве появляться гробы. Это производит отрезвляющий эффект.

- Американский институт изучения войны также сообщил о том, что у России есть план провести так называемые референдумы о присоединении Херсонской и Запорожской областей Украины к России в российский Единый день голосования, который в этом году выпадает на 11 сентября. Пойдет ли Россия на постановочный референдум в Херсонской области, если, допустим, контратакующие украинские войска будут совсем рядом?

- У России есть план провести в Херсонской области что-то похожее на то, что было сделано в Крыму в 2014 году. Запад тогда не понимал, как он должен реагировать на так называемый референдум. Однако к настоящему моменту Запад уже сделал необходимые выводы из той ситуации и заранее готовится к тому, что может произойти.

Украина тоже обращает внимание на эти сигналы. Украина понимает, что те наступательные операции на фронте в южной части страны, которые планируются, украинской армии необходимо успешно провести именно до этой даты, до 11 сентября.

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что Владимир Путин на вчерашних переговорах в Тегеране, вопреки утверждениям Вашингтона, не обсуждал поставки беспилотников с иранскими лидерами. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в июне и начале июля российские чиновники посещали аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники, способные нести высокоточные ракеты. Зачем на самом деле Путин посещал Тегеран? На какого рода поддержку Россия может рассчитывать со стороны Ирана, если вообще может?

- Я абсолютно уверен, что никакой военной помощи Иран России оказывать не станет. Эта история с дронами кажется мне просто симпатичной выдумкой.

Мне показались важными некоторые другие моменты вчерашнего пребывания Путина в Тегеране. Все мы знаем, что Турция, Россия и Иран уже, можно сказать, семь лет занимаются решением сирийской проблемы. Они действительно достигли в этом деле определенных успехов. Но у этих трех стран есть и еще одна общая задача, которую они преследуют. Они хотят вовлечь в какой-то крупный совместный долгосрочный проект или процесс южнокавказские страны, включая Грузию.

В этой связи прямо бросилось в глаза, что вчера в Тегеране Владимир Путин упомянул в своих выступлениях Армению и Азербайджан, он даже передал привет президенту Турции от президента Азербайджана, но при этом ни слова не было сказано о Грузии. Получается, что Грузию словно не рассматривают больше в качестве части этого будущего общего пространства.

Также я обратил внимание на слова Путина о том, что по новому железнодорожному пути от Санкт-Петербурга до Персидского залива уже пошел первый груз. То есть открыт новый коридор. Это было подано как объявление о большом успехе, но при этом на прошлой неделе появились сообщения, что китайский железнодорожный экспорт, который раньше шел через территорию России, а теперь идет через Казахстан, Каспийские государства, Азербайджан, Турцию, существенно увеличился. Увеличился в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Этим как раз и может объясняться наблюдающийся в последнее время в китайско-российских отношениях холод.

Прямо перед войной Путин находился в Пекине, потом полетел на космодром Восточный, но из Китая там никого не появилось. Потом был открыт большой мост Благовещенск — Хэйхэ, и там тоже не оказалось представителей высшей китайской власти. И в это же самое время под боком у России происходит существенное расширение товарооборота между Китаем и Евросоюзом.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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