Алаталу: Европа очень активна и успешна в поисках замены российскому газу

Украина тоже обращает внимание на эти сигналы. Украина понимает, что те наступательные операции на фронте в южной части страны, которые планируются, украинской армии необходимо успешно провести именно до этой даты, до 11 сентября.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что Владимир Путин на вчерашних переговорах в Тегеране, вопреки утверждениям Вашингтона, не обсуждал поставки беспилотников с иранскими лидерами. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в июне и начале июля российские чиновники посещали аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники, способные нести высокоточные ракеты. Зачем на самом деле Путин посещал Тегеран? На какого рода поддержку Россия может рассчитывать со стороны Ирана, если вообще может?
- Я абсолютно уверен, что никакой военной помощи Иран России оказывать не станет. Эта история с дронами кажется мне просто симпатичной выдумкой.
Мне показались важными некоторые другие моменты вчерашнего пребывания Путина в Тегеране. Все мы знаем, что Турция, Россия и Иран уже, можно сказать, семь лет занимаются решением сирийской проблемы. Они действительно достигли в этом деле определенных успехов. Но у этих трех стран есть и еще одна общая задача, которую они преследуют. Они хотят вовлечь в какой-то крупный совместный долгосрочный проект или процесс южнокавказские страны, включая Грузию.
В этой связи прямо бросилось в глаза, что вчера в Тегеране Владимир Путин упомянул в своих выступлениях Армению и Азербайджан, он даже передал привет президенту Турции от президента Азербайджана, но при этом ни слова не было сказано о Грузии. Получается, что Грузию словно не рассматривают больше в качестве части этого будущего общего пространства.