Алаталу: Европа очень активна и успешна в поисках замены российскому газу

- Вчера несколько европейских изданий сообщили о содержании нового пакета санкций ЕС против России. Утверждается, что персональные санкции коснутся мэра Москвы Сергея Собянина, главы «Ростеха» Сергея Чемезова, актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова. Вводятся ограничения против Сбербанка, а вот энергетических санкций в новом пакете нет. Что это означает?

- В последнее время часто говорится, что настоящий эффект санкций, введенных в отношении российского энергосектора, станет виден в конце текущего года. Тоже часто высказываются оценки, согласно которым к концу текущего года может и закончиться война. Я думаю, что когда мы рассуждаем именно об энергетических санкциях, нужно постараться увидеть более широкую картину и обратить внимание, например, на то, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник находилась в Баку, где был подписан контракт между Азербайджаном и Евросоюзом о поставках в Европу азербайджанского газа. В это же время итальянский премьер находился в Алжире, где тоже был подписан соответствующий документ. Глава ОАЭ находился в понедельник в Париже, а президент Египта — в Берлине, и там тоже подписывались подобные договоры.

Европа сейчас очень активно занимается поиском новых источников энергоресурсов и находит их. Она находит новые каналы снабжения, гарантирующие стабильные поставки. Это очень важно, потому что в пятницу должно стать ясно, продолжит ли работу «Северный поток-1» или нет.