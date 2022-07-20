Студия Postimees: почему среди анонсированных новых санкций ЕС в отношении России нет энергетических?

- Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель написал большую статью, в которой призвал Европу потерпеть, но не ослаблять санкции против России. Он подчеркнул, что сейчас, когда война затягивается, а цены на энергоносители растут, люди в Европе и других странах задаются вопросом, работают ли эти санкции. Боррель заверил, что санкции остаются эффективным политическим инструментом. При этом Боррель признал, что война будет долгой, так что терпения понадобится много. Достаточно ли терпения у западных обществ, не устанут ли они от войны с наступлением холодов?

- Американский институт изучения войны выступил с утверждением о том, что президент России Владимир Путин старается оградить этнических русских от участия в войне в Украине. На фронте со стороны России отмечается преобладание батальонов, в состав которых входят бойцы из Чечни, Южной Осетии, Тувы, Татарстана, Башкортостана, Чувашии. Американские военные эксперты предполагают, что такое положение дел может создать внутреннюю напряженность в этих регионах. Может ли это привести к масштабным бунтам в национальных республиках?

- Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал журналистам, что Владимир Путин на вчерашних переговорах в Тегеране, вопреки утверждениям Вашингтона, не обсуждал поставки беспилотников с иранскими лидерами. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в июне и начале июля российские чиновники посещали аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники, способные нести высокоточные ракеты. Зачем на самом деле Владимир Путин посещал Тегеран? На какого рода поддержку Россия может рассчитывать со стороны Ирана, если вообще может?