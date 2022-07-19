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Руководителем столичного департамента образования станет директор Таллиннской немецкой гимназии

rus.postimees.ee
Руководителем столичного департамента образования станет директор Таллиннской немецкой гимназии
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Каарел Рунду.
Каарел Рунду. Фото: Johan Huimerind

Сегодня Таллиннская горуправа утвердила в должности руководителя Таллиннского департамента образования нынешнего директора Таллиннской немецкой гимназии Каарела Рунду, к обязанностям он приступит с 1 августа.

Руководитель Таллиннского департамента образования выбран в ходе конкурса, в комиссию входили канцлер города Кайри Вахер (председатель комиссии), вице-мэр Вадим Белобровцев, городской директор по персоналу Вильве Райк и в качестве внешнего эксперта - Урве Ляэнеметс. В общей сложности было представлено 38 заявлений, комиссия провела видео-интервью с шестью кандидатами, после этого четверо из них были приглашены на собеседование. Комиссия предложила назначить руководителем департамента образования Каарела Рунду.

Курирующий сферу образования вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что на должность руководителя Таллиннского департамента образования претендовали сразу несколько сильных кандидатов, что очень хорошо. Как отметил вице-мэр, сильная сторона Каарела Рунду – хорошая осведомленность о сфере образования столицы – с точки зрения школьного психолога, руководителя учебной программы, директора и главы Таллиннского объединения руководителей школ. «Каарела ценят за высоко развитые навыки сотрудничества и профессиональную компетентность, что проявляется, например, в высокой степени удовлетворенности коллектива Таллиннской немецкой гимназии, которой он руководил, своей работой. Как руководитель школы, Каарел хорошо осведомлен о том, каковы ожидания учебных заведений в отношении департамента образования. Уверен, что все это послужит на пользу дальнейшему сотрудничеству», – отметил Белобровцев.

В качестве руководителя Таллиннского департамента образования Каарел Рунду считает важным увеличение ясности и прозрачности в процессе принятия решений, а также улучшение культуры общения. Кроме того, он считает необходимым увеличение роли Таллиннского департамента образования в консультировании и поддержке.

Каарел Рунду окончил Таллиннский университет по специальности психологии (бакалавриат) и управления образованием (магистратура), а также Академию «Норд» по специальности психологии (магистратура). Директором Таллиннской немецкой гимназии он стал в 2015 году.

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