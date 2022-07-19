Сегодня, 19 июля, в 14:00 в общей системе М-парковки произошла ошибка, из-за которой невозможно завершить парковку по мобильному телефону, сообщает EuroPark.
Мобильная парковка вышла из строя: у автовладельцев могут возникнуть проблемы
Мобильная парковка вышла из строя: у автовладельцев могут возникнуть проблемы
EuroPark просит клиентов, которые припарковались с помощью текстового сообщения, обратиться в службу поддержки оператора связи, которая может остановить парковку из системы.
Клиентов Telia просят звонить на номер 123, из сети других операторов – на номер +372 6397 130.
Ориентировочное время устранения неисправности самое позднее 18.00. EuroPark приносит извинения за причиненные клиентам неудобства.