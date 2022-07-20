Видео ⟩ Присланная из Эстонии гаубица на украинском фронте ведет огонь по оккупантам

На видео украинские военные ведут огонь из 155-миллиметровой гаубицы FH-70 по позициям противника. В целях безопасности точное местонахождение гаубицы и время съемки не уточняются.

🇪🇪 Estonian howitzer FH70 in the service of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/lAU9HeGBvU — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 18, 2022

Эстония не раскрывает, сколько гаубиц отправлено на помощь украинской армии.

Эстония поддержала Украину, жертву российской агрессии, вооружением на сотни миллионов евро - противотанковыми ракетами, гаубицами, боеприпасами, противотанковыми минами, автоматическим оружием, гранатометами и ручными гранатами.

Эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными органами и Силами обороны Эстонии передали Украине каски, бронежилеты, средства связи, беспилотники, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медикаменты и средства химической защиты.