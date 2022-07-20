Украинское пресс-издание «Tpyxa» поделилось в социальных сетях видео с украинского фронта, на котором гаубица, переданная в качестве военной помощи Эстонии, ведет огонь по российским оккупантам.
Видео ⟩ Присланная из Эстонии гаубица на украинском фронте ведет огонь по оккупантам
На видео украинские военные ведут огонь из 155-миллиметровой гаубицы FH-70 по позициям противника. В целях безопасности точное местонахождение гаубицы и время съемки не уточняются.
🇪🇪 Estonian howitzer FH70 in the service of the Ukrainian Armed Forces. pic.twitter.com/lAU9HeGBvU— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 18, 2022
Эстония не раскрывает, сколько гаубиц отправлено на помощь украинской армии.
Эстония поддержала Украину, жертву российской агрессии, вооружением на сотни миллионов евро - противотанковыми ракетами, гаубицами, боеприпасами, противотанковыми минами, автоматическим оружием, гранатометами и ручными гранатами.
Эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными органами и Силами обороны Эстонии передали Украине каски, бронежилеты, средства связи, беспилотники, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медикаменты и средства химической защиты.
Эстония также поддержала Украину спасательным оборудованием и гуманитарной помощью.