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Видео ⟩ Присланная из Эстонии гаубица на украинском фронте ведет огонь по оккупантам

Postimees
Присланная из Эстонии гаубица на украинском фронте ведет огонь по оккупантам
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Украинские военные ведут огонь из гаубицы FH-70 на Донбасском фронте в понедельник, 18 июля.
Украинские военные ведут огонь из гаубицы FH-70 на Донбасском фронте в понедельник, 18 июля. Фото: GLEB GARANICH / REUTERS / Scanpix

Украинское пресс-издание «Tpyxa» поделилось в социальных сетях видео с украинского фронта, на котором гаубица, переданная в качестве военной помощи Эстонии, ведет огонь по российским оккупантам.

На видео украинские военные ведут огонь из 155-миллиметровой гаубицы FH-70 по позициям противника. В целях безопасности точное местонахождение гаубицы и время съемки не уточняются.

Эстония не раскрывает, сколько гаубиц отправлено на помощь украинской армии.

Эстония поддержала Украину, жертву российской агрессии, вооружением на сотни миллионов евро - противотанковыми ракетами, гаубицами, боеприпасами, противотанковыми минами, автоматическим оружием, гранатометами и ручными гранатами.

Эстонские предприниматели в сотрудничестве с государственными органами и Силами обороны Эстонии передали Украине каски, бронежилеты, средства связи, беспилотники, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, медикаменты и средства химической защиты.

Эстония также поддержала Украину спасательным оборудованием и гуманитарной помощью.

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