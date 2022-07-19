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Израиль отменил визит евродепутатов из-за предполагаемых нацистских взглядов эстонского политика

Брита-Мария Алас
Израиль отменил визит евродепутатов из-за предполагаемых нацистских взглядов эстонского политика
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Яак Мадисон.
Яак Мадисон. Фото: Tairo Lutter

МИД Израиля сообщил подкомиссии Европарламента по правам человека, что не хочет с ней встречаться, поскольку ее член Яак Мадисон (EKRE) разделяет пронацистские взгляды.

«Мы проинформировали руководителей комиссии, что не согласны на организацию официальных встреч с членами парламента, которые выражают мнения, вдохновленные нацистским мировоззрением», — пояснили в пятницу в МИД Израиля. Поэтому комиссия решила сама отменить визит.

The Jerusalem Post отметила в статье, что в 2015 году Мадисон опубликовал в своем блоге пост, в котором написал: «Это правда, что были концлагеря, каторжные лагеря, увлекались играми с газовыми камерами, но в то же время, такой так называемый "жесткий" вытащил Германию из довольно глубокой ж**ы, поскольку развитие, которое основывалось в первую очередь на развитии военной промышленности, за считанные годы все же сделало страну одной из самых могущественных в Европе».

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