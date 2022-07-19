МИД Израиля сообщил подкомиссии Европарламента по правам человека, что не хочет с ней встречаться, поскольку ее член Яак Мадисон (EKRE) разделяет пронацистские взгляды.
Для подписчиков
Израиль отменил визит евродепутатов из-за предполагаемых нацистских взглядов эстонского политика
Израиль отменил визит евродепутатов из-за предполагаемых нацистских взглядов эстонского политика
«Мы проинформировали руководителей комиссии, что не согласны на организацию официальных встреч с членами парламента, которые выражают мнения, вдохновленные нацистским мировоззрением», — пояснили в пятницу в МИД Израиля. Поэтому комиссия решила сама отменить визит.
Ключевые слова