Израиль отменил визит евродепутатов из-за предполагаемых нацистских взглядов эстонского политика

«Мы проинформировали руководителей комиссии, что не согласны на организацию официальных встреч с членами парламента, которые выражают мнения, вдохновленные нацистским мировоззрением», — пояснили в пятницу в МИД Израиля. Поэтому комиссия решила сама отменить визит.

The Jerusalem Post отметила в статье, что в 2015 году Мадисон опубликовал в своем блоге пост, в котором написал: «Это правда, что были концлагеря, каторжные лагеря, увлекались играми с газовыми камерами, но в то же время, такой так называемый "жесткий" вытащил Германию из довольно глубокой ж**ы, поскольку развитие, которое основывалось в первую очередь на развитии военной промышленности, за считанные годы все же сделало страну одной из самых могущественных в Европе».