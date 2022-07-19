Молодых людей, уклонившихся от службы в армии, могут наказать

По словам советника Департамента оборонных ресурсов Сийма Саавика, всегда есть те, кто не является на военную службу, и тому есть разные причины. По его словам, причины могут быть жизненными или объективными. Объективная причина – это, например, внезапная болезнь.

«Есть молодые люди, которые случайно пропускают дату, и если мы быстро реагируем, то даем им возможность начать военную службу немного позже других. Есть и молодые люди, которые принципиально против военной службы, но и на альтернативную службу идти также не хотят», – сказал Саавик.

В отношении призывников, не явившихся на военную службу без уважительной причины, Департамент оборонных ресурсов начинает производство о проступке на основании § 222 Закона о службе в Силах обороны. «Цель департамента не в том, чтобы наказывать профессионалов, но бывают ситуации, когда его не избежать», — сказал Саавик.