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Молодых людей, уклонившихся от службы в армии, могут наказать

Кристина Вейнберг
, летний репортер
Молодых людей, уклонившихся от службы в армии, могут наказать
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Проводы призывников в Пярну.
Проводы призывников в Пярну. Фото: Mailiis Ollino

Более 1900 молодых людей должны были начать военную службу в июле, но всегда находятся те, кто в последний момент пытается уйти от своего обязательства. Тех, кто не явился без уважительной причины, ожидает наказание.

По словам советника Департамента оборонных ресурсов Сийма Саавика, всегда есть те, кто не является на военную службу, и тому есть разные причины. По его словам, причины могут быть жизненными или объективными. Объективная причина – это, например, внезапная болезнь.

«Есть молодые люди, которые случайно пропускают дату, и если мы быстро реагируем, то даем им возможность начать военную службу немного позже других. Есть и молодые люди, которые принципиально против военной службы, но и на альтернативную службу идти также не хотят», – сказал Саавик.

В отношении призывников, не явившихся на военную службу без уважительной причины, Департамент оборонных ресурсов начинает производство о проступке на основании § 222 Закона о службе в Силах обороны. «Цель департамента не в том, чтобы наказывать профессионалов, но бывают ситуации, когда его не избежать», — сказал Саавик.

Призывники могут давать показания и указывать причины в ходе разбирательства по делу о проступке. Если причины неуважительные, то есть объективно не препятствовали явке призывника на место, то процедура заканчивается взысканием, заключающимся в наложении штрафа.

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