Стало известно, во сколько обойдется строительство трамвайных путей до порта

В прошлую пятницу Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил успешным совместное предложение Merko Ehitus и KMG Inseneriheitus, которое оказалось почти на 2 млн дешевле, чем у GRT Infra.

Теперь, впрочем, у компании GRT Infra есть время на то, чтобы оспорить результаты тендера.

Трамвайные пути, соединяющие единый терминал Юлемисте и порт Ванасадам, планируют построить раньше самого терминала, то есть к июню 2024 года: новый участок трамвайных путей будет начинаться в центре Таллинна от перекрестка улиц Гонсиори и Кивисилла, повернет у Kaubamaja к морю и пройдет к порту и Горхоллу.