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Стало известно, во сколько обойдется строительство трамвайных путей до порта

rus.postimees.ee
Стало известно, во сколько обойдется строительство трамвайных путей до порта
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Трамваи TLT.
Трамваи TLT. Фото: Jaanus Lensment / Postimees

Лучшее предложение на строительство трамвайных путей до порта Ванасадам сделали компании Merko Ehitus и KMG Inseneriheitus - 36,5 млн евро, пишет Rus.ERR, уточняя, что вместе с налогом с оборота и надзором собственника трамвайная линия обойдется примерно в 46 млн евро.

В прошлую пятницу Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства объявил успешным совместное предложение Merko Ehitus и KMG Inseneriheitus, которое оказалось почти на 2 млн дешевле, чем у GRT Infra.

Теперь, впрочем, у компании GRT Infra есть время на то, чтобы оспорить результаты тендера.

Трамвайные пути, соединяющие единый терминал Юлемисте и порт Ванасадам, планируют построить раньше самого терминала, то есть к июню 2024 года: новый участок трамвайных путей будет начинаться в центре Таллинна от перекрестка улиц Гонсиори и Кивисилла, повернет у Kaubamaja к морю и пройдет к порту и Горхоллу.

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