Видео ⟩ Мчался со скоростью 160 км/ч: полиция поймала опасного водителя

«Теплая погода, сухой асфальт и широкая прямая дорога соблазняют некоторых водителей нажать на педаль газа до упора», – пишет Нарвское отделение полиции, добавляя, что только недавно они делились историей, как один водитель превысил скорость на шоссе Таллинн-Нарва и проехал в зоне 90 км/ч со скоростью 175 км/ч. Теперь же мотополицейский поймал водителя, который мчался мимо других автомобилей со скоростью 160 км/ч.

Руководитель Нарвской патрульной службы Сильвер Пяльсинг подчеркнул, что ограничивающие скорость знаки стоят на обочине не просто так. «Если на отрезке дороги ограничение скорости 90 км/ч, то это связано с тем, что водитель на более высокой скорости при возникновении возможных опасностей не смог бы вовремя среагировать и безопасно остановиться. Не говоря о том, что при обгоне, который в любом случае является одним из самых опасных маневров в дорожном движении, на большой скорости машину нужно держать под контролем. Обгон – не обязательный маневр, и если не получается совершить его в пределах разрешенной скорости, то решение простое – от обгона придется отказаться», – отметил он.