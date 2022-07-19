Вт, 19.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Видео ⟩ Мчался со скоростью 160 км/ч: полиция поймала опасного водителя

rus.postimees.ee
Мчался со скоростью 160 км/ч: полиция поймала опасного водителя
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Фото: Нарвское отделение полиции

Нарвское отделение полиции сообщило об очередном гонщике, который разогнался до 160 км/ч. 

«Теплая погода, сухой асфальт и широкая прямая дорога соблазняют некоторых водителей нажать на педаль газа до упора», – пишет Нарвское отделение полиции, добавляя, что только недавно они делились историей, как один водитель превысил скорость на шоссе Таллинн-Нарва и проехал в зоне 90 км/ч со скоростью 175 км/ч. Теперь же мотополицейский поймал водителя, который мчался мимо других автомобилей со скоростью 160 км/ч.

Руководитель Нарвской патрульной службы Сильвер Пяльсинг подчеркнул, что ограничивающие скорость знаки стоят на обочине не просто так. «Если на отрезке дороги ограничение скорости 90 км/ч, то это связано с тем, что водитель на более высокой скорости при возникновении возможных опасностей не смог бы  вовремя среагировать и безопасно остановиться. Не говоря о том, что при обгоне, который в любом случае является одним из самых опасных маневров в дорожном движении, на большой скорости машину нужно держать под контролем. Обгон – не обязательный маневр, и если не получается совершить его в пределах разрешенной скорости, то решение простое – от обгона придется отказаться», – отметил он.

За столь серьезное превышение скорости водитель может получить денежный штраф до 1200 евро или арест. Также действие его водительских прав может быть приостановлено на срок до двух лет.

Ключевые слова
Наверх