Рейнсалу: Эстония сделает всё, чтобы помочь Украине выиграть войну

Рейнсалу заверил Кулебу, что поддержка со стороны Эстонии непоколебима и что Эстония продолжит прилагать усилия, чтобы помочь Украине выиграть войну.

«Сейчас для этого важно повысить обороноспособность Украины, оказывать помощь в виде оружия, ужесточить санкции против России и добиться того, чтобы Россию привлекли к ответственности за все совершенные в Украине военные преступления и тяжкие нарушения прав человека», - подчеркнул министр.

Эстония поддерживает создание специального трибунала по российским преступлениям агрессии, эстонские эксперты помогают собирать вещественные доказательства и вести расследование в Международном уголовном суде.

Рейнсалу добавил, что следует при первой возможности приступить к восстановлению Украины. «Эстония в послевоенном восстановлении Украины сфокусируется на Житомирской области, где в этом году планируется восстановить детский сад в городе Овруч и другие жизненно важные здания и услуги. Мы также хотим помочь в смягчении последствий насилия против женщин и детей», - отметил он.

Рейнсалу также сказал своему украинскому коллеге, что Эстония планирует в 2025 году провести в Таллинне конференцию по реформам в Украине, которая в дальнейшем cтанет ежегодной и будет фокусироваться на восстановлении.