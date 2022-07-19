«Новости в 7» за 19 июля: Союз эстонских городов и волостей призывает объявить режим ЧС и съемки в Таллинне киберпанк-фильма "Reval City"

Сегодня в выпуске:

- Союз эстонских городов и волостей призывает объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране. В чем причина и какова точка зрения профильного министерства?

- Вспышка холеры в Пакистане после наводнения. Пострадала инфраструктутра, тысячи жителей страны гибнут от некачественной питьевой воды.

- Свежеиспеченный министр здоровья и труда предлагает реформу социального налога. Что она может изменить для работающего населения?

- Рыба ряпушка, которая водится в Чудском озере, считается одним из лучших деликатесов эстонской народной кухни. Многие любят и ценят копченую ряпушку, но есть и другие способы готовки, о которых узнал наш корреспондент.

- Наше светило дарит не только жизнь, но способно причинить немалые неприятности. К какому удару от Солнца следует приготовиться?

- Мутанты, кибер-вампиры, опасные запрещенные вещества, обнаженные тела, сцены насилия и многое другое. Таким город Таллинн предстанет в фильме-антиутопии "Реваль-Сити", на съемках которого побывала съемочная группа "Новостей в Семь".