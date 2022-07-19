Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин, Майя Виленчик и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 июля: Союз эстонских городов и волостей призывает объявить режим ЧС и съемки в Таллинне киберпанк-фильма "Reval City"
Сегодня в выпуске:
- Союз эстонских городов и волостей призывает объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране. В чем причина и какова точка зрения профильного министерства?
- Вспышка холеры в Пакистане после наводнения. Пострадала инфраструктутра, тысячи жителей страны гибнут от некачественной питьевой воды.
- Свежеиспеченный министр здоровья и труда предлагает реформу социального налога. Что она может изменить для работающего населения?
- Рыба ряпушка, которая водится в Чудском озере, считается одним из лучших деликатесов эстонской народной кухни. Многие любят и ценят копченую ряпушку, но есть и другие способы готовки, о которых узнал наш корреспондент.
- Наше светило дарит не только жизнь, но способно причинить немалые неприятности. К какому удару от Солнца следует приготовиться?
- Мутанты, кибер-вампиры, опасные запрещенные вещества, обнаженные тела, сцены насилия и многое другое. Таким город Таллинн предстанет в фильме-антиутопии "Реваль-Сити", на съемках которого побывала съемочная группа "Новостей в Семь".
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 19 июля.