СМИ: 300 дагестанских военнослужащих сложили оружие и отказались воевать в Украине

В Украине эти военнослужащие находились в районе самопровозглашенной ДНР и утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, а некоторые из них вернулись с обмороженными конечностями, передает DW.

В Буйнакске контрактников встретили как дезертиров, в городе прошло собрание с участием представителей властей, военных и прокуратуры, указывается далее. Некоторые из них под давлением родственников и местных властей после лечения вернулись в Украину, пишет газета The Moscow Times.

Проверку проводит военная прокуратура

Сейчас проверку проводит военная прокуратура, поскольку отсутствие по месту службы более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, сообщил изданию военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. "Поговорить с военнослужащими не удалось: инцидент не афишируют. На Кавказе, как поясняют местные правозащитники, оставление службы - позор", - отметила The Moscow Times.