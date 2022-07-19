По данным The Moscow Times, спустя около месяца после начала войны в Украине 300 военнослужащих части 63354, дислоцирующейся в Буйнакске, самовольно сложили оружие и покинули эту страну. После возвращения в Дагестан они начали процедуру расторжения контракта, написала газета со ссылкой на двух правозащитников.
СМИ: 300 дагестанских военнослужащих сложили оружие и отказались воевать в Украине
В Украине эти военнослужащие находились в районе самопровозглашенной ДНР и утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением, а некоторые из них вернулись с обмороженными конечностями, передает DW.
В Буйнакске контрактников встретили как дезертиров, в городе прошло собрание с участием представителей властей, военных и прокуратуры, указывается далее. Некоторые из них под давлением родственников и местных властей после лечения вернулись в Украину, пишет газета The Moscow Times.
Проверку проводит военная прокуратура
Сейчас проверку проводит военная прокуратура, поскольку отсутствие по месту службы более 10 дней может повлечь уголовную ответственность, сообщил изданию военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники. "Поговорить с военнослужащими не удалось: инцидент не афишируют. На Кавказе, как поясняют местные правозащитники, оставление службы - позор", - отметила The Moscow Times.
Об аналогичных случаях уже неоднократно сообщалось в других регионах. В частности, фонд "Свободная Бурятия" на прошлой неделе заявил, что из Украины вернулись 150 бурятских военнослужащих, отказавшихся воевать и расторгнувших контракты с Минобороны РФ. Глава фонда Александра Гармажапова передала "Медиазоне" данные об угрозах отказавшимся воевать военным. Сайт фонда был заблокирован российскими властями.