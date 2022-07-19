Сегодня на внеочередной сессии Рийгикогу должностную присягу принесли замещающие члены парламента. Также прошли внеочередные выборы вице-спикеров и было принято 12 законов.
Рийгикогу принял 12 законов: какие изменения нас ждут?
В начале заседания должностную присягу принесли Тоомас Юргенстейн и Рейли Ранд. Они впервые приняли участие в работе этого состава парламента.
Рийгикогу избрал вице-спикеров
Первым вице-спикером стал Хелир-Валдор Сеэдер, вторым – Мартин Хельме. На тайном голосовании Хелира-Валдора Сеэдера поддержали 46 депутатов, Мартина Хельме – 35 депутатов Рийгикогу. Недействительных бюллетеней, на которых не было указано имен, было три. Всего в выборах вице-спикеров участвовали 84 члена парламента.
Внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу прошли в связи с отставкой первого вице-спикера Рийгикогу Ханно Певкура, ставшего министром обороны в новом правительстве. Согласно закону, вице-спикеры избираются одновременно. Спикером Рийгикогу по-прежнему остается Юри Ратас.
Рийгикогу принял 12 законов
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о природном газе и в другие законы (596 SE). Его цель – обеспечить надежность газовой системы Эстонии в случае долгосрочного нарушения поставок. Закон создаст регулирование по обеспечению бесперебойного функционирования газовой системы и по покрытию расходов, связанных с хранением стратегических запасов газа. Согласно закону, с 1 мая 2023 года административные расходы, связанные с запасами газа, будут покрываться из средств, взимаемых в виде платы за запасы с балансовых управляющих. Расходы на хранение за первый год будут покрыты из государственного бюджета.
Закон также призван уточнить обязанность по согласованию условий использования терминала СПГ и методов расчета тарифов. Кроме того, Закон о конкуренции будет дополнен регулированием, согласно которому управляющий терминалом СПГ как объект регулирования обязан участвовать в пополнении бюджета Департамента конкуренции.
Помимо этого, с 1 июля следующего года строители ветряных электростанций будут обязаны выплачивать компенсации местным самоуправлениям и людям, проживающим вблизи ветряков. Цель этих поправок – стимулировать переход на возобновляемую энергию. Люди, проживающие на расстоянии до трех километров от расположенных на материковой части ветряных электрогенераторов, будут получать плату, размер которой составит до шестимесячной минимальной заработной платы. В случае с оффшорными ветряными электростанциями компенсации будут выплачиваться местным самоуправлениям, чья береговая линия находится менее чем в 20 километров от ветряной электростанции. Рыболовные предприятия будут получать компенсацию в том случае, если объем их улова обоснованно сократится по причине ветряной электростанции. Обязанность по выплате платы за ветрогенераторы не распространяется на уже работающие ветряные электростанции.
За принятие закона проголосовали 55 членов Рийгикогу, против – 18.
70 голосами «за» Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о государственных закупках (610 SE), который позволит применить установленные ЕС санкции. Согласно санкциям Европейского союза, запрещено заключать или продолжать выполнять договор о поставках с лицами, являющимися гражданами или резидентами Российской Федерации или с учрежденными в РФ предприятиями.
Согласно закону, в случае возникновения сомнений заказчик имеет право требовать у предприятий, участвующих в государственном тендере, дополнительную информацию и доказательства для того, чтобы проверить наличие или отсутствие санкций. Также будут внесены изменения в основания для отстранения и отклонения предложения. В этот перечень будут включены международные и государственные санкции. Помимо этого, будет разрешено досрочно экстренно прекратить действие уже заключенных договоров о поставках, если участниками договора являются субъекты санкций.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о гражданстве (582 SE), который наделяет правительство правом дискреционным решением лишить гражданства Эстонии человека, получившего его в порядке натурализации, в случае, если он поступит на государственную или военную службу или вступит в военную организацию иностранного государства и если подобная служба влечет за собой угрозу для общественного порядка или безопасности государства. Например, закон позволит лишать эстонского гражданства лиц, которые отправятся в Украину с целью воевать на стороне России.
Согласно закону, правительство может лишить человека полученного в порядке натурализации гражданства и в том случае, если он был осужден за преступление против человечности или за преступление агрессии.
В то же время, согласно закону, правительство будет иметь право не лишать гражданства Эстонии человека, если его служба в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. Например, это касается случаев, когда человек отправляется воевать на стороне Украины, чтобы защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость государства. Однако государство не рекомендует гражданам Эстонии воевать ни за одно иностранное государство, так как Эстония не может обеспечить безопасность граждан страны в зоне военного конфликта.
За принятие закона проголосовали 52 членов Рийгикогу, против – 17.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о регистре народонаселения (609 SE), позволяющий местным самоуправлениям прекратить действие данных о месте жительства человека, покинувшего Эстонию, в регистре народонаселения. Это касается случаев, когда соответствующий адрес прописан с точностью до города и части города либо волости. Местное самоуправление должно убедиться, что человек не проживает ни на его территории, ни в другом регионе Эстонии, а также убедиться, что данные о местонахождении человека, например, данные попечительского учреждения, также не внесены в регистр.
Согласно пояснительной записке, были зафиксированы случаи, когда местные самоуправления сомневались, вносить ли данные о месте жительства военного беженца из Украины в регистр с точностью до местного самоуправления, так как, согласно действующему закону, в таком случае в дальнейшем эти данные невозможно будет исключить из регистра без предоставления информации о новом месте жительства, даже в случае, если можно полагать, что человек покинул Эстонию. Закон дает местному управлению соответствующее право, которое действует как в отношении военных беженцев, так и в отношении других лиц, чье место жительства указано в регистре с точностью до местного самоуправления.
За принятие закона проголосовали 50 депутатов Рийгикогу, против – 17. Один депутат Рийгикогу воздержался.
68 голосами «за» Рийгикогу принял инициированный фракцией "Отечества" и правительством Закон о внесении изменений в Закон о государственной границе и, в связи с этим, в другие законы (630 SE), призванный обеспечить общественный порядок и государственную безопасность в случае массовой иммиграции в чрезвычайной ситуации. Закон учитывает правовые нормы и судебную практику в ЕС и в мире.
Закон предусматривает, что в случае возникновения угрозы общественному порядку или безопасности государства Департамент полиции и пограничной охраны в чрезвычайной ситуации, вызванной массовой иммиграцией, может не принимать ходатайства о предоставлении международной защиты от гражданина иностранного государства, незаконно пересекшего границу, и выслать его без предписания о выезде из страны или принятия решения о выдаче запрета на въезд. Незамедлительная высылка гражданина иностранного государства разрешена лишь в случае угрозы общественному порядку или безопасности государства и на условии, что он не воспользовался возможностью законно попасть в Эстонию, т.е. посредством открытого пограничного пункта.
Департамент полиции и пограничной охраны может назначить пункты пограничного контроля, где регистрируются ходатайства о международной защите. В случае чрезвычайной ситуации Департамент полиции и пограничной охраны может отказать в регистрации ходатайств на других пограничных пунктах. Закон также предусматривает, что гражданин иностранного государства, подавший ходатайство о получении международной защиты в установленном для этого месте, может считаться ходатайствующим о получении международной защиты и при наличии угрозы общественному порядку или безопасности государства в условиях чрезвычайной ситуации, обусловленной массовой иммиграцией. Также закон предусматривает, что Департамент полиции и пограничной охраны может разрешить въезд в Эстонии гражданину иностранного государства из соображений гуманности.
Также закон повышает гибкость задействования Сил обороны и Кайтселийта в случаях, когда ресурсов Департамента полиции и пограничной охраны недостаточно. Сейчас Силы обороны или Кайтселийт можно привлекать к защите государственной границы или предотвращению незаконного пересечения временной контрольной полосы не более чем на 30 дней. В свете изменений в сфере безопасности может потребоваться их более длительное участие. Закон позволяет каждый раз продлять срок задействования на 30 дней.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о кибербезопасности и в другие законы (531 SE), который уполномочит правительство устанавливать постановлением требования, необходимые для обеспечения кибербезопасности систем. К таким требованиям относится новый Эстонский стандарт инфобезопасности (E-ITS). Закон регулирует назначение государственного координационного центра по промышленности, технологиям и научным исследованиям в сфере кибербезопасности, а также организацию задач центра. Закон назначает учреждение, занимающееся государственной сертификацией в сфере кибербезопасности, определяет его полномочия в части надзора и устанавливает ответственность в случае нарушения требований о сертификации.
Перед вторым чтением в законопроект были внесены поправки, согласно которым Департамент защиты прав потребителей и технического надзора получает право перекрыть или ограничить доступ к информации, распространяемой посредством услуг информационного общества. Ограничение доступа разрешено исключительно в случаях, когда информация направлена на разжигание ненависти, призывает к насилию или дискриминации по признаку гражданства, этнической принадлежности, языка, вероисповедания или иным признакам. Как правило, доступ к информации, распространяемой посредством услуг информационного общества, можно ограничить в случаях, когда информация разжигает военный конфликт или оправдывает военные преступления. Поправки дополнительно сокращают возможности ограничения доступа к информации, разжигающей ненависть: оно должно быть необходимо для обеспечения безопасности государства.
Цель поправок – обеспечить наличие внутри государства мер, позволяющих ограничить контент, разжигающий ненависть и оправдывающий войну, который используется в рамках направленной против Эстонии информационной пропаганды с целью повлиять на мнение проживающих или пребывающих в Эстонии людей.
За принятие закона проголосовал 51 член Рийгикогу, против – 17.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики и в другие законы (преобразование Государственного центра оборонных инвестиций в правительственное учреждение) (590 SE), призванный изменить распределение задач в сфере управления Министерства обороны и преобразовать Государственный центр оборонных инвестиций в правительственное учреждение. Цель поправок – объединить в одно целое управление необходимым для государственной обороны имуществом и обеспечение работоспособности строений государственной обороны.
Для обеспечения более эффективной самостоятельной оборонной способности функции, связанные с назначаемыми в целях государственной обороны повинностями, и осуществление надзора будут переданы от Департамента оборонных ресурсов Государственному центру оборонных инвестиций. Задачи, связанные с обеспечением работоспособности строений государственной обороны также будут переданы от Министерства обороны Государственному центру оборонных инвестиций.
Ранее деятельность Департамента оборонных ресурсов заключалась в управлении необходимыми для государственной обороны ресурсами, в том числе принудительным обременением необходимого для государственной обороны имущества и средств. В дальнейшем департамент будет заниматься организацией услуг и задач, связанных с человеческим ресурсом. В задачи Министерства обороны ранее входило обеспечение работоспособности строений государственной обороны, в том числе согласование планирования и деятельность, связанная с Законом о недрах. Согласно закону, теперь деятельность Министерства обороны будет в основном сконцентрирована на формировании политики и планировании потенциала. Так как перераспределяемые функции связаны с осуществлением государственной власти, Государственный центр оборонных инвестиций будет преобразован из государственного в правительственное учреждение.
Также закон ускорит и сделает более гибкой передачу или временное предоставление в пользование государственного имущества учреждению, которое нуждается в данном имуществе в связи с экстренной ситуацией, повышенной оборонной готовностью или военным положением, для поддержки или организации мобилизации или демобилизации.
За принятие закона проголосовали 52 члена Рийгикогу, один депутат воздержался.
71 голосом «за» Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о зрелищных учреждениях и в Закон о Национальной опере (419 SE), призванный упорядочить финансирование зрелищных учреждений и сделать его более гибким, а также модернизировать рабочие процессы в зрелищных учреждениях.
Цель закона – поддержать разнообразие этой сферы и доступность театрального искусства по всей Эстонии. Закон сократит количество обязательств и административную нагрузку на зрелищные учреждения. В то же время, все организаторы публичных представлений и концертов будут обязаны публиковать информацию о доступности мероприятия или концерта, а также места их проведения для людей с особыми нуждами. Поправки повлияют на все зрелищные учреждения Эстонии, которых насчитывается порядка 50.
Для того, чтобы жители и в дальнейшем смогли позволить себе покупку билетов, зрелищные учреждения продолжат получать поддержку из средств государственного бюджета. Помимо зрелищных учреждений, основанных государством в качестве целевых учреждений, поддержку получат муниципальные и частные зрелищные учреждения. В ходе второго чтения закон был дополнен следующим образом: при назначении пособий в качестве элемента сравнения используется и объем работы, связанной с творческой деятельностью зрелищного учреждения, что обеспечит сопоставимость назначаемых зрелищным учреждениям пособий. Более точное описание системы финансирования будет установлено постановлением министра, чтобы регулирование было проще обновлять в зависимости от ситуации.
Также были дополнены цели поддержки зрелищных учреждений. Согласно закону, цель поддержки муниципальных и частных зрелищных учреждений – обеспечить разнообразие в сфере театрального искусства и доступность представлений на региональном уровне. В ходе второго чтения в этот перечень также была включена цель развивать народную культуру. Также в закон было включено положение, согласно которому лицо, выдающее пособия, создает комиссию для назначения пособий из средств государственного бюджета.
Помимо этого, закон был дополнен положением, которое позволяет назначить руководителя зрелищного учреждения без проведения конкурса сроком на один год в случае, если по уважительной причине должность руководителя невозможно заполнить путем организации открытого конкурса.
72 голосами «за» Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о пенитенциарном регистре, в Пенитенциарный кодекс и в Закон о защите детей (581 SE), цель которого – повысить эффективность контроля за людьми, в отношении которых действуют ограничения на работу с детьми, т.е. которым ввиду совершенного ими преступления запрещено работать с детьми.
Согласно закону, контроль за тем, разрешено ли человеку работать с детьми, нужно будет в дальнейшем осуществлять при приеме на работу и каждые двенадцать месяцев. Систематическое невыполнение обязанности по осуществлению контроля повлечет за собой наказание в порядке совершения проступка. Юридическое лицо может получить за неосуществление контроля штраф размером до 32 000 евро. Согласно закону, законные представители детей также получат право бесплатно делать запрос для проверки, может ли человек, которого принимают на работу, например, в качестве няни, работать с детьми.
Закон также обновит перечень преступлений, в случае которых имена осужденных не будут в судебных решениях заменяться на инициалы или знаки, и перечень преступлений, осужденные по которым лица не имеют права работать с детьми. Кроме того, закон устранит юридическое препятствие, по причине которого контроль поведения после отбывания наказания нельзя назначить человеку, который не сообщил суду свое место жительства.
Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о тюремном заключении и в Закон об уголовном надзоре (580 SE), который уточняет положения, связанные с организацией работы тюремной службы, чтобы при необходимости ее можно было организовать более гибко. Например, это даст возможность выполнять ряд задач тюрьмы через центральную структурную единицу или место службы.
Поправки дадут министру юстиции больше возможностей для организации системы тюрем и распределения перечисленных в законе задач. Также закон модернизирует приведенные в Законе о тюремном заключении нормы служебного права и упраздняет исключения в случаях, когда разумнее было бы исходить из положений Закона о публичной службе.
За принятие закона проголосовали 54 члена Рийгикогу, против – 18.
70 голосами «за» Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон об охране порядка, в Закон о защите детей и в Закон о наркотических и психотропных веществах и об их исходных веществах (573 SE). Согласно закону, для лучшей межведомственной координации предупредительных мер совет по защите детей, совет по предотвращению проступков и правительственная комиссия по профилактике наркомании будут преобразованы в новую правительственную комиссию – совет по профилактике. На сегодняшний день меры по профилактике правовых нарушений и рискового поведения раздроблены. Ресурсы направлены в первую очередь на работу с последствиями рискового поведения.
Совет по профилактике будет руководить предупредительными мерами на межведомственном уровне, в том числе формировать политику в этой области и организовывать сотрудничество между министерствами и другими партнерами. Цель совета – обозначить стратегическую значимость, установить направления деятельности и скоординировать соответствующую межотраслевую деятельность по организации политики в сфере борьбы с наркотическими препаратами, уголовной политики и политики по защите детей. Совет будет консультировать правительство по вышеперечисленным вопросам.
Рийгикогу также принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о Правительстве Республики (595 SE), призванный модернизировать регулирование, связанное с правительством. Закон упорядочит ограничения на деятельность, действующие во время пребывания члена правительства на соответствующей должности. Документ также предусматривает для членов правительства четкий запрет на вхождение в правление или совет акционерного общества, паевого товарищества или доходного товарищества.
Согласно новому ограничению, в течение полугода после освобождения от должности член правительства не имеет права действовать в качестве члена органа управления или контроля частно-правового юридического лица, относящегося к подведомственной сфере управляемого им министерства. Ограничение действует в том случае, если во время нахождения на должности член правительства принимал решения, оказывающие значительное влияние на деятельность соответствующего юридического лица, либо в случае, если у юридического лица договорные отношения с министерством.
Закон упраздняет обязанность работодателя предоставлять члену правительства жилье. Согласно закону, с 2023 года эта обязанность будет заменена на возможность получения компенсации расходов на жилье в размере не более 15 % должностного оклада в случае, если министр проживает за пределами самоуправления, где расположено министерство, или граничащих с ним самоуправлений. Таким образом, регулирование компенсации расходов на жилье будет аналогичным соответствующему регулированию в отношении членов Рийгикогу. Согласно закону, аналогичным будет и порядок выплаты компенсаций по завершении срока полномочий члена правительства. Закон дополнит основания для отказа в выплате компенсаций и привяжет размер компенсации к сроку пребывания члена правительства в должности.
Кроме того, закон призван внести уточнения в задачи Государственной канцелярии. Бессрочные трудовые договоры с руководителями государственных учреждений будут заменены на срочные.
За принятие закона проголосовали 53, против – 16 членов Рийгикогу.