Рийгикогу принял 12 законов: какие изменения нас ждут?

Рийгикогу принял инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о гражданстве (582 SE), который наделяет правительство правом дискреционным решением лишить гражданства Эстонии человека, получившего его в порядке натурализации, в случае, если он поступит на государственную или военную службу или вступит в военную организацию иностранного государства и если подобная служба влечет за собой угрозу для общественного порядка или безопасности государства. Например, закон позволит лишать эстонского гражданства лиц, которые отправятся в Украину с целью воевать на стороне России.

Согласно закону, правительство может лишить человека полученного в порядке натурализации гражданства и в том случае, если он был осужден за преступление против человечности или за преступление агрессии.

В то же время, согласно закону, правительство будет иметь право не лишать гражданства Эстонии человека, если его служба в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. Например, это касается случаев, когда человек отправляется воевать на стороне Украины, чтобы защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость государства. Однако государство не рекомендует гражданам Эстонии воевать ни за одно иностранное государство, так как Эстония не может обеспечить безопасность граждан страны в зоне военного конфликта.

За принятие закона проголосовали 52 членов Рийгикогу, против – 17.