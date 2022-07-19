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«Ненасытный Путин» выставлен на аукцион

rus.postimees.ee
«Ненасытный Путин» выставлен на аукцион
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"Ненасытный Путин".
"Ненасытный Путин". Фото: LISI NIESNER/REUTERS/Scanpix

Сегодня, 19 июля, в Дюссельдорфе на аукцион выставили карнавальную повозку на тему российской военной агрессии в Украине. Ее автор - известный сатирик - собирает деньги для украинцев, передает DW.

Художник и дизайнер Жак Тилли из Дюссельдорфа вместе со своей командой создал не одну скульптуру-карикатуру для знаменитого Рейнского карнавала. Он известен едкой сатирой на актуальные общественно-политические темы не только в Германии. Не мог проигнорировать Тилли и развязанную Россией войну в Украине, несмотря на то, что в этом году традиционные карнавальные шествия были отменены, - отчасти из-за пандемии, отчасти из-за того, что геополитическая обстановка не располагает к веселью.

После начала войны 24 февраля Тилли спонтанно решил создать новую сатирическую повозку, на которую водрузил огромную фигуру Путина из проволоки и папье-маше. Российский президент заглатывает карту Украины, на ее сине-желтом фоне размещена надпись "Подавишься!" В рамках частной инициативы Тилли провез свою повозку по центру Дюссельдорфа в "бешеный понедельник", позже она побывала в Берлине на демонстрации за мир и некоторое время стояла у Бранденбургских ворот, неподалеку от которых находится посольство РФ.

Заглатывающий Украину Путин на аукционе и на футболках

Сейчас Путина, заглатывающего Украину, выставили на аукцион. Его победитель сможет разместить повозку у себя на какое-то время или "приобрести" ее чисто символически - заплатив деньги и оставив ее в распоряжении автора. А участникам аукциона, которые предложат не менее 20 тысяч евро, Тилли предлагает устроить экскурсию по своей мастерской и подарить мини-модель повозки. Таким образом он собирает средства на поддержку украинских беженцев в Черновцах, ставших новым городом-партнером Дюссельдорфа.

Кстати, черно-белый набросок повозки c автографом Тилли был продан еще весной. Церковно-благотворительная служба Дюссельдорфа устроила аукцион в Facebook и смогла выручить около 4000 евро на поддержку украинских беженцев в Германии.

В благотворительных целях мотив с ненасытным Путиным можно приобрести и в виде футболки на сайте отдела городского маркетинга Дюссельдорфа. Идея также принадлежит Жаку Тилли и дюссельдорфскому комитету по организации карнавала. Деньги от продажи и в этом случае предназначаются в помощь украинцам. Указывается, что из-за большого спроса доставка товара может занять десять дней.

Путин - "герой" карнавальной сатиры

Тилли не впервые обращает свой острый сатирический взгляд на фигуру Путина. В 2009 году, комментируя убийства журналистов в России за критическое освещение событий, он изобразил главу РФ в виде пистолета, целящегося в свободу прессы. В 2013 году свою повозку он посвятил задержанию Pussy Riot после панк-молебна "Богородица, Путина прогони!" в московском храме Христа Спасителя.

Позже темами скульптурных карикатур Тилли становились тесные отношения церкви и государства в России, которых художник "скрепил" французским поцелуем, аннексия Крыма и растущие инвестиции в военную мощь в ущерб экономике. В 2021 году его повозка изображала оппозиционного российского политика Алексея Навального, наносящего российскому лидеру удар в самое чувствительное место.

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