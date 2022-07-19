«Ненасытный Путин» выставлен на аукцион

Художник и дизайнер Жак Тилли из Дюссельдорфа вместе со своей командой создал не одну скульптуру-карикатуру для знаменитого Рейнского карнавала. Он известен едкой сатирой на актуальные общественно-политические темы не только в Германии. Не мог проигнорировать Тилли и развязанную Россией войну в Украине, несмотря на то, что в этом году традиционные карнавальные шествия были отменены, - отчасти из-за пандемии, отчасти из-за того, что геополитическая обстановка не располагает к веселью.

После начала войны 24 февраля Тилли спонтанно решил создать новую сатирическую повозку, на которую водрузил огромную фигуру Путина из проволоки и папье-маше. Российский президент заглатывает карту Украины, на ее сине-желтом фоне размещена надпись "Подавишься!" В рамках частной инициативы Тилли провез свою повозку по центру Дюссельдорфа в "бешеный понедельник", позже она побывала в Берлине на демонстрации за мир и некоторое время стояла у Бранденбургских ворот, неподалеку от которых находится посольство РФ.

Заглатывающий Украину Путин на аукционе и на футболках