Гармонизированный индекс потребительских цен в Эстонии за год вырос на 22 процента

За год больше всего выросли затраты на жилье — на 66 процентов. На втором месте по темпам роста расходы на транспорт — на 39,1 процента, на третьем на продукты питания и безалкогольные напитки — на 19,1 процента.

Затраты на расходы на питание вне дома и гостиничные услуги за год выросли в июне на 18,4 процента, на ведение домашнего хозяйства на 13,7 процента, а на досуг на 10,2 процента.

Цены на услуги здравоохранения выросли на 6,5 процента, на алкоголь и табачные изделия на 6,1 процента, на одежду и обувь на 3,2 процента.

Менее всего выросли цены на образования и детсады, рост которых в апреле составил около 22 процентов. В июне они выросли всего на 2,5 процента.

Цены на разнообразные не входящие в другие категории товары и услуги выросли на 8,6 процента.

В июне упали только цены в сегменте связи — на 4,7 процента.