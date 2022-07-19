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Гармонизированный индекс потребительских цен в Эстонии за год вырос на 22 процента

BNS
Гармонизированный индекс потребительских цен в Эстонии за год вырос на 22 процента
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Евро.
Евро. Фото: Arvo Meeks

По данным Департамента статистики, гармонизированный индекс потребительских цен (THHI) в Эстонии в июне вырос за год на 22 процента, а за месяц на 2,8 процента.

За год больше всего выросли затраты на жилье — на 66 процентов. На втором месте по темпам роста расходы на транспорт — на 39,1 процента, на третьем на продукты питания и безалкогольные напитки — на 19,1 процента.

Затраты на расходы на питание вне дома и гостиничные услуги за год выросли в июне на 18,4 процента, на ведение домашнего хозяйства на 13,7 процента, а на досуг на 10,2 процента.

Цены на услуги здравоохранения выросли на 6,5 процента, на алкоголь и табачные изделия на 6,1 процента, на одежду и обувь на 3,2 процента.

Менее всего выросли цены на образования и детсады, рост которых в апреле составил около 22 процентов. В июне они выросли всего на 2,5 процента.

Цены на разнообразные не входящие в другие категории товары и услуги выросли на 8,6 процента.

В июне упали только цены в сегменте связи — на 4,7 процента.

Гармонизированный индекс потребительских цен составляется на основе всех совершенных на территории Эстонии покупок, а индекс потребительских цен — на основе всех покупок, совершенных жителями Эстонии.

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