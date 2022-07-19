Марис Йессе, покинувшая прошлым летом пост вице-канцлера Министерства социальных дел по инициативе Каи Каллас (Партия реформ), вернулась в правительство во главе с Каллас.
Для подписчиков
Серый кардинал политики здравоохранения возвращается в министерство
Серый кардинал политики здравоохранения возвращается в министерство
Дело в том, что новый министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) взял в качестве советника 54-летнюю Марис Йессе, у которой большой опыт работы в сфере здравоохранения. Йессе, которую ранее – как во время коронапандемии, так и до нее – окрестили серым кардиналом политики здравоохранения, таким образом заполнит пробел, который может возникнуть в компетенции министра Петерсона: хотя Петерсон был членом совета Больничной кассы, как постоянный лидер Центрального союза профсоюзов он в течение долгого времени в основном специализировался на вопросах рынка труда.
Ключевые слова