Серый кардинал политики здравоохранения возвращается в министерство

Дело в том, что новый министр здоровья и труда Пеэп Петерсон (Социал-демократическая партия) взял в качестве советника 54-летнюю Марис Йессе, у которой большой опыт работы в сфере здравоохранения. Йессе, которую ранее – как во время коронапандемии, так и до нее – окрестили серым кардиналом политики здравоохранения, таким образом заполнит пробел, который может возникнуть в компетенции министра Петерсона: хотя Петерсон был членом совета Больничной кассы, как постоянный лидер Центрального союза профсоюзов он в течение долгого времени в основном специализировался на вопросах рынка труда.

Йессе ушла из министерства только в прошлом году. В июне прошлого года стало известно, что она больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-канцлера по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел. В качестве одной из причин она указала, что хотела сосредоточиться на более конкретных вопросах, но как вице-канцлер она должна нести ответственность за всю сферу. А во время коронапандемии рабочая нагрузка увеличилась еще больше.