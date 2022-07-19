Санкции против России из-за войны в Украине ужесточаются, одновременно с этим ЕС ищет дополнительных поставщиков газа. Но тем самым попадает в зависимость от автократических режимов.
Евросоюз ищет газ и защищает санкции против России
20 июля Еврокомиссия намерена представить чрезвычайный план на случай полного прекращения поставок российского газа. Эта угроза в последние дни выглядит все отчетливее, вызывая критику санкций в отношении России из-за войны в Украине, пишет DW.
Альтернативы поддержке Украины нет
На встрече в Брюсселе министры иностранных дел ЕС договорились выделить еще 500 млн евро из фондов союза на закупку оружия для Украины. В общей сложности Евросоюз таким образом предоставил 2,5 млрд евро для страны, подвергшейся российской агрессии. Это половина годового бюджета так называемого "Фонда мира", который также финансирует миссии ЕС в Африке.
На встрече в Брюсселе главы внешнеполитических ведомств продемонстрировали непоколебимую поддержку политике ЕС не только в вопросе помощи Украине поставками тяжелых вооружений, но и санкций против России. "Какова была бы альтернатива? - задал риторический вопрос министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. - Если мы ничего не будем делать и просто смотреть, что будет потом. Тогда в силу вступит закон джунглей, а это не отвечает ничьим интересам".
Критика санкций звучит все громче
Однако в рядах ЕС нет полного единства. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который своим вето уже предотвратил полное эмбарго на российскую нефть, по-прежнему считает санкции против России ошибкой. ЕС "выстрелил себе в ногу", сказал Орбан в радиоинтервью. "Есть страны, которые убеждены в правильности политики санкций, но Брюссель должен признать, что это была ошибка" - уверен он.
В Германии также набирает обороты дискуссия о том, какие санкции имеют смысл. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит газа приведет к рецессии. На этом фоне представляющий Левую партию Клаус Эрнст, председатель комитета бундестага по энергетике, критикует санкции как "гол в свои ворота". Несмотря на сокращение объемов поставок вдвое, Россия будет получать больше, чем до войны из-за роста цен на энергоносители на мировых рынках.
При этом 47 процентов немцев, как показал опрос, проведенный социологическим институтом INSA, считают, что санкции нанесут больший ущерб Германии, чем России.
Боррель уверен в эффективности санкций
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опровергает критику в адрес эффективности санкций. На встрече в Брюсселе глава европейской дипломатии, в частности, отверг утверждения, что эмбарго ЕС повышает цены на нефть. "Любой, кто хочет обратить внимание на факты, может убедиться в том, что цена на нефть находится на том же уровне, что и до начала войны в феврале", - отметил он.
Действительно, международные нефтяные рынки успокоились. Аналитики банка Goldmann Sachs пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по цене на нефть на этот год. Однако это связано с мрачными перспективами мировой экономики, а не с политикой ЕС. Страхи перед рецессией всегда приводили к удешевлению нефти.
Эксперты Еврокомиссии также говорят, что санкции работают. Российская экономика в этом году сократится на десять процентов, в то время как экономика ЕС растет чуть менее чем на два процента.
ЕС в поисках альтернативы
В Германии с нетерпением ждут, будет ли российский газ снова поступать по трубопроводу "Северный поток" после того, как 21 июля должно завершиться положенное ему техническое обслуживание. Даже если этого не произойдет, мы не должны склоняться перед требованиями России, предупреждает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В конце концов, России не запретили поставлять газ. "Санкций на газ нет, но мы все знаем, что Россия может использовать энергию как политический инструмент. Ответственные правительства подготовились к этому. Даже если газ перестанет поступать, я надеюсь, что найдутся альтернативные поставщики", - указал он.
Еврокомиссия ЕС и страны-члены ЕС уже несколько месяцев ищут эту альтернативу. Российский газ, доля которого составляет примерно 40 процентов импорта в ЕС, трудно заменить в краткосрочной перспективе. Были обещаны дополнительное поступление газа из Норвегии и Алжира. Первые контракты были подписаны с поставщиками сжиженного газа (СПГ) из США и Катара. В конце года первый сжиженный газ появится на плавучих терминалах в Германии.
Премьер-министр Италии Марио Драги отправился в Северную Африку, чтобы получить дополнительный газ из Алжира и, возможно, нефть из Ливии. Президент Франции Эмманюэль Макрон также находится в поиске возможных поставщиков и принимает в Париже президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида.
Все эти дипломатические усилия приводят к заключению рамочных соглашений и деклараций о намерениях. Однако контрактов на поставку с зафиксированными ценами в евро и центах пока нет.
Не попасть в зависимость от других автократов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Баку с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа по трубопроводам в Юго-Восточную Европу. С сегодняшних восьми миллиардов кубометров газа объем поставок планируется увеличить до двенадцати в следующем году и до 20 млрд кубометров через несколько лет, объявила политик после переговоров в Баку. На сегодняшний день ЕС потребляет в общей сложности около 400 млрд кубометров газа в год. Поэтому доля Азербайджана останется довольно незначительной.
В июне глава Еврокомиссии уже провела переговоры на Ближнем Востоке по рамочному соглашению об экспорте природного газа из Израиля через египетские терминалы СПГ. Израиль имеет большие запасы газа у своего побережья, но не располагает необходимой инфраструктурой для поставок в Европу. Запланированный трубопровод в Италию пока не продвигается. Подготовка поставок в ЕС займет время и израильский газ не поможет пережить предстоящую зиму.
К тому же "газовая дипломатия" вызывает серьезную критику. Потому что ЕС, чтобы освободиться от автократа в Кремле, ставит себя в еще большую зависимость от автократических режимов, таких как в Азербайджане или Египте. Кроме того, в Катаре, Азербайджане или Алжире хотели бы заключить как можно более долгосрочные контракты на поставки газа в ЕС. А это противоречит политике Брюсселе по защите климата. В конце концов, Евросоюз хочет стать климатически нейтральным с 2050 года, т.е. не использовать ископаемые энергоносители.