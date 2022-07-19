Евросоюз ищет газ и защищает санкции против России

В Германии также набирает обороты дискуссия о том, какие санкции имеют смысл. Немецкая промышленность предупреждает, что надвигающийся дефицит газа приведет к рецессии. На этом фоне представляющий Левую партию Клаус Эрнст, председатель комитета бундестага по энергетике, критикует санкции как "гол в свои ворота". Несмотря на сокращение объемов поставок вдвое, Россия будет получать больше, чем до войны из-за роста цен на энергоносители на мировых рынках.

При этом 47 процентов немцев, как показал опрос, проведенный социологическим институтом INSA, считают, что санкции нанесут больший ущерб Германии, чем России.

Боррель уверен в эффективности санкций

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель опровергает критику в адрес эффективности санкций. На встрече в Брюсселе глава европейской дипломатии, в частности, отверг утверждения, что эмбарго ЕС повышает цены на нефть. "Любой, кто хочет обратить внимание на факты, может убедиться в том, что цена на нефть находится на том же уровне, что и до начала войны в феврале", - отметил он.

Действительно, международные нефтяные рынки успокоились. Аналитики банка Goldmann Sachs пересмотрели в сторону понижения свои прогнозы по цене на нефть на этот год. Однако это связано с мрачными перспективами мировой экономики, а не с политикой ЕС. Страхи перед рецессией всегда приводили к удешевлению нефти.