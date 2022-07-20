Согласно еженедельному рейтингу политических партий, подготовленному Институтом социальных исследований в сотрудничестве с Norstat, популярность «Отечества» продолжает расти, а поддержка Эстонской консервативной народной партии (EKRE) за неделю снизилась.
Популярность партии «Отечество» продолжает расти
Популярность партии «Отечество» продолжает расти
Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 33,5 процента, EKRE – 19,6 процента, а Центристскую партию – 17,1 процента граждан, имеющих право голоса.
Поддержка Партии реформ на 1,3 процентных пункта ниже по сравнению с серединой июня. EKRE остается на втором месте, поддержка которой упала на один процентный пункт за неделю. Поддержка центристов, занявших третье место, с начала марта остается на уровне около 17 процентов.
За тройкой лидеров следуют «Ээсти 200» с десятью, «Отечество» с 9,1 и Социал-демократическая партия с 7,6 процентами.
Коалиционные партии в общей сложности поддерживают 50,2 процента опрошенных, а оппозиционные – 36,7 процента.