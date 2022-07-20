Популярность партии «Отечество» продолжает расти

Поддержка Партии реформ на 1,3 процентных пункта ниже по сравнению с серединой июня. EKRE остается на втором месте, поддержка которой упала на один процентный пункт за неделю. Поддержка центристов, занявших третье место, с начала марта остается на уровне около 17 процентов.