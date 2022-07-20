В связи с повышением спроса на добычу сланца и с целью увеличить объемы предприятие Eesti Energia приняло в Ида-Вирумаа на работу свыше 300 человек, передает Rus.ERR.
Спрос на сланец растет: Eesti Energia приняла на работу более 300 человек
Спрос на сланец растет: Eesti Energia приняла на работу более 300 человек
Рост спроса заставил снова запустить старые блоки электростанции в ноябре прошлого года. По оценкам предприятия, в ближайшее время они продолжат работу.
В дополнение к уже нанятым людям предприятие сделало бессрочными временные трудовые договоры и продолжит искать людей в зависимости от наличия техники для добычи, сообщила «Актуальная камера».
«Мы взяли на работу 300 человек. Первая потребность покрыта, сейчас ищем еще более ста человек, чтобы с начала сентября приступить к работе с дополнительным составом, – сказал руководитель Enefit Power Андрес Вайнола. – Дальше посмотрим, как быстро нам удастся получить дополнительную технику для добычи».
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