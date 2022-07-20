Путин: мощность «Северного потока» может сократиться в пять раз

Прокачка газа по «Северному потоку-1» может сократиться до 1/5 мощности – то есть, до 33 миллионов кубометров в сутки – если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в Тегеране во вторник, 19 июля, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в «Северном потоке-1», до временной остановки обеих веток газопровода 11 июля, работали два газоперекачивающих агрегата производства компании Siemens из пяти. При этом перекачивалось около 60 млн куб. м в сутки. Одна турбина долгое время не возвращалась с капитального ремонта на заводе в Монреале, из-за санкций, введенных Канадой против РФ. В итоге в Оттаве согласились сделать из этих санкций исключение и отправить турбину в Германию (что вызвало недовольство в Киеве).

Однако теперь, заявил Путин, ориентировочно 26 июля, «Газпром» должен будет остановить для ремонта еще один агрегат. «Если еще одна [турбина] придет – хорошо. Будут работать две. А не придет – будет одна – будет только 30 миллионов кубометров в сутки», – сказал президент России.

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