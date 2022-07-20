Легкоатлетка Кармен Бруус повторила рекорд Эстонии

Девушка, которая лишь первый год серьезно занимается этим видом спорта, сумела повторить рекорд Эстонии (1,96), установила личный рекорд и завоевала в плотной конкуренции седьмое место на чемпионате мира.

Ту же высоту, что и Бруус, покорила, например, серебряная призерка Олимпиады в Токио Никола Олислагерс, а в Белграде на домашнем ЧМ – завоевавшая бронзу Надежда Дубовицкая. Золото завоевала Эланор Паттерсон, которая так же, как и Ярослава Могучих, преодолела высоту 2,02, но ей протребовалось для этого меньше попыток. Бронза ушла Элене Валлортигара.

«Думаю, сегодня я была очень близка к состоянию шока, - прокомментировала досмотревшая все соревнования Бруус спустя полчаса после своего выступления. – Но эта предварительная попытка (1,93) была даже более впечатляющей. Но своим результатом 1,96 я очень довольна, нет слов... Возможно, я просто сумела успокоиться».

Преодолевшей в стартовой попытке высоту в 1,84 м Бруус понадобилось больше попыток. Во втором соревновании ей покорились 1,89, 1,93 и 1,96 м.