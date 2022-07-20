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Легкоатлетка Кармен Бруус повторила рекорд Эстонии

rus.postimees.ee
Легкоатлетка Кармен Бруус повторила рекорд Эстонии
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Кармен Бруус.
Кармен Бруус. Фото: ANDY LYONS

В пятый день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Орегоне (США), лучший результат показала наша спортсменка – 17-летняя Кармен Бруус, занявшая на соревнованиях по прыжкам в высоту седьмое место.

Девушка, которая лишь первый год серьезно занимается этим видом спорта, сумела повторить рекорд Эстонии (1,96), установила личный рекорд и завоевала в плотной конкуренции седьмое место на чемпионате мира.

Ту же высоту, что и Бруус, покорила, например, серебряная призерка Олимпиады в Токио Никола Олислагерс, а в Белграде на домашнем ЧМ – завоевавшая бронзу Надежда Дубовицкая. Золото завоевала Эланор Паттерсон, которая так же, как и Ярослава Могучих, преодолела высоту 2,02, но ей протребовалось для этого меньше попыток. Бронза ушла Элене Валлортигара.

«Думаю, сегодня я была очень близка к состоянию шока, - прокомментировала досмотревшая все соревнования Бруус спустя полчаса после своего выступления. – Но эта предварительная попытка (1,93) была даже более впечатляющей. Но своим результатом 1,96 я очень довольна, нет слов... Возможно, я просто сумела успокоиться».

Преодолевшей в стартовой попытке высоту в 1,84 м Бруус понадобилось больше попыток. Во втором соревновании ей покорились 1,89, 1,93 и 1,96 м.

«Высота в 1,98 совсем близко. Наверное, немного помешала жара – было очень жарко. На предварительных соревнованиях такого не было. Высота в 1,98 м совершенно реальна», - добавила Бруус.

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