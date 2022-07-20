Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о каминг-ауте российской теннисистки Дарьи Касаткиной сообщает news.ru. Он назвал гомосексуальность злой шуткой природы, а людей нетрадиционной сексуальной ориентации «несчастными», добавляет «РБ-Спорт».
«Это больные люди». Каминг-аут Касаткиной вызвал бурю в России
«На мой взгляд, гомосексуальность — это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть. Мы должны быть гуманны к проявлениям природы, поэтому нет смысла ее осуждать. К таким людям нужно относиться с неким состраданием, как к нездоровому человеку», — заявил Лайшев.
О нетрадиционной ориентации Дарьи Касаткиной стало известно 18 июня. Теннисистка призналась, что у нее есть девушка. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая в июне тоже совершила каминг-аут.
Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина следом назвала ЛГБТ-пропагандой распространение в СМИ сообщений о признании теннисистки в гомосексуальности. Она отметила, что публикации также привлекли внимание Роскомнадзора, который посчитал их проявлением безответственности журналистов.