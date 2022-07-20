«Это больные люди». Каминг-аут Касаткиной вызвал бурю в России

«На мой взгляд, гомосексуальность — это злая шутка природы. Я считаю, что это несчастные больные люди и их надо пожалеть. Мы должны быть гуманны к проявлениям природы, поэтому нет смысла ее осуждать. К таким людям нужно относиться с неким состраданием, как к нездоровому человеку», — заявил Лайшев.