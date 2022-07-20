Индекс цен производителей промышленной продукции за год повысился почти на 33%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с июнем прошлого года больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, в деревообработке, а также производстве изделий из древесины, продуктов питания и изделий из металла. «В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 24,9%, в том числе и в производстве продуктов питания – 23,8%», – добавила Шокман.

По сравнению с маем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электронного оборудования, продуктов питания и изделий из металла, а также в производстве химикатов и химической продукции. Влияние на индекс оказало также снижение цен в производстве топливных масел.

Индекс цен на экспортную продукцию в июне повысился по сравнению с маем на 3,5%. Больше всего повысились цены электроэнергии, химикатов и химической продукции, а также фармацевтической продукции и лекарственных препаратов. По сравнению с июнем 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 29,2%.

Индекс цен на импортную продукцию в июне увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%. Больше всего выросли цены на электроэнергию, химикаты, химическую продукцию и нефтепродукты. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 29,7%.