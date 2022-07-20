Леа Данильсон-Ярг и Кристьян Ярван вступили в ряды партии «Отечество»

«Я вступила в партию, поскольку политические приоритеты Isamaa совпадают с моими жизненными ценностями. Национальное государство, образование, оборона – эти темы имеют первостепенное значение и для меня. «Отечство» всегда энергично отстаивала интересы семей с детьми, семейную политику в целом, нацеленную на сохранение эстонского народа», – подчеркнула Леа Данильсон-Ярг, вступившая в должность министра в понедельник.

По словам министра предпринимательства и инфотехнологии Кристьяна Ярвана, и его мировоззрение совпадает с ценностями партии «Отечество». «Я разделяю мнение о том, что люди свободны в своем выборе, какой жизнью им жить. Это подтверждают мои комментарии, которые я пишу уже многие годы на тему низкой эффективности второй пенсионной ступени и важности поддержки семей с детьми. Я уверен, что любовь к своей стране и к своему народу будут помогать мне идти верным путем и в работе на посту министра», – добавил Ярван