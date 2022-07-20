Герд Кантер завоевал первую медаль в качестве тренера

Его подопечный – словенский легкоатлет Кристьян Чех стал чемпионом мира. 23-летний метатель диска зафиксировал результатом бросок в 71,13 м. Это новый рекорд соревнований. Кроме того, Чех стал самым молодым чемпионом мира в этой дисциплине, забрав этот титул у Ларса Риделя, который стал триумфатором в 24 года – в 1991 году в токио.