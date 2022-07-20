Герд Кантер, метатель диска, завоевавший 11 медалей, получил на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне свою первую награду и как тренер.
Герд Кантер завоевал первую медаль в качестве тренера
Герд Кантер завоевал первую медаль в качестве тренера
Его подопечный – словенский легкоатлет Кристьян Чех стал чемпионом мира. 23-летний метатель диска зафиксировал результатом бросок в 71,13 м. Это новый рекорд соревнований. Кроме того, Чех стал самым молодым чемпионом мира в этой дисциплине, забрав этот титул у Ларса Риделя, который стал триумфатором в 24 года – в 1991 году в токио.
На второй строчке расположился представитель Литвы Миколас Алекна. Его результат – 69,27 метра. Тройку призёров замкнул также литовец Андрюс Гудзюс, который отправил снаряд на 67,55 метра.
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