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Герд Кантер завоевал первую медаль в качестве тренера

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Герд Кантер завоевал первую медаль в качестве тренера
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Герд Кантер.
Герд Кантер. Фото: Tairo Lutter

Герд Кантер, метатель диска, завоевавший 11 медалей, получил на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне свою первую награду и как тренер.

Его подопечный – словенский легкоатлет Кристьян Чех стал чемпионом мира. 23-летний метатель диска зафиксировал результатом бросок в 71,13 м. Это новый рекорд соревнований. Кроме того, Чех стал самым молодым чемпионом мира в этой дисциплине, забрав этот титул у Ларса Риделя, который стал триумфатором в 24 года – в 1991 году в токио.

На второй строчке расположился представитель Литвы Миколас Алекна. Его результат – 69,27 метра. Тройку призёров замкнул также литовец Андрюс Гудзюс, который отправил снаряд на 67,55 метра.

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