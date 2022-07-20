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Эстонский борец Роби Кристъюхан завоевал на чемпионате Европы бронзу

rus.postimees.ee
Эстонский борец Роби Кристъюхан завоевал на чемпионате Европы бронзу
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Роби Кристъюхан.
Роби Кристъюхан. Фото: Eesti maadlusliit

В первом утешительном круге борец Роби Кристъюхан (весовая категория до 57 кг) победил хорвата Алвина Крноевича (8:0), а во втором – грузина Георгия Рокуа (7:2). В матче за бронзу Кристьян одолел представителя турции Омера Орела и стал первым эстонским борцом греко-римского стиля, завоевавшим на чемпионате Европы в возрастной группе U15 медаль.

В весовой категории до 38 кг Наш спортсмен Марио Кальола победил израильтянина Никиту Майзенберга (5:1), а во втором – болгарина Калояна Иванова (8:0). В матче за бронзу он проиграл венгру Кеве Ковачу (0:8) и занял в итоге пятое место.

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