Эстонский борец Роби Кристъюхан завоевал на чемпионате Европы бронзу

В первом утешительном круге борец Роби Кристъюхан (весовая категория до 57 кг) победил хорвата Алвина Крноевича (8:0), а во втором – грузина Георгия Рокуа (7:2). В матче за бронзу Кристьян одолел представителя турции Омера Орела и стал первым эстонским борцом греко-римского стиля, завоевавшим на чемпионате Европы в возрастной группе U15 медаль.