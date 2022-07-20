В Международной федерации хоккея заявили, что пока рано восстанавливать контакты с Россией

"В первые недели работы естественного контакта не было ни в какую сторону. Иногда мир меняется, мы держим двери открытыми, но сейчас время для контактов с Россией не настало", - цитирует Нурминена Iltalehti.

В феврале совет IIHF отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Кроме того, дисциплинарный совет вынес решение в пользу IIHF по части отзыва у России прав на проведение молодежного и взрослого чемпионатов мира 2023 года, а также по поводу решения не назначать российских арбитров на международные турниры и запретить российским официальным лицам занимать должности в комитетах IIHF.