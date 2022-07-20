Ср, 20.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Звезде НБА предъявили обвинения в семейном насилии и жестоком обращении с детьми

rus.postimees.ee
Звезде НБА предъявили обвинения в семейном насилии и жестоком обращении с детьми
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Майлз Бриджес.
Майлз Бриджес. Фото: Rusty Jones

Прокуратура Лос-Анджелеса обвинила форварда клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса в нанесении телесных повреждений его девушке Мишель Джонсон и двух эпизодах жестокого обращения с детьми, сообщает РБК со ссылкой на ESPN. 

Майлза арестовали 29 июня за избиение подруги, у которой с ним двое детей, однако вскоре отпустили под залог в 130 000 долларов.

1 июля Мишель Джонсон опубликовала в соцсети фотографии после избиения и медицинское заключение, в котором говорилось, что она подверглась попытке удушения, у нее диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы. Она прямо не упомянула Бриджеса, но отметила, что «больше не может молчать», поскольку «позволила кое-кому разрушить свой дом и травмировать детей на всю жизнь».

Прокуратура сообщила, что оба ребенка присутствовали при нападении на их мать. Прокурор Джордж Гаскон отметил, что дети, ставшие свидетелями насилия в семье, особенно уязвимы и влияние этих событий на них «неизмеримо».

В НБА заявили, что изучат дело Бриджеса, а клуб «Шарлотт» назвал обвинения против игрока очень серьезными – в среду спортсмен предстанет перед судом.

24-летний Бриджес выступает за «Шарлотт» с 2018 года. Он был лучшим бомбардиром «Хорнетс» в прошлом сезоне, набирая в среднем 20,2 очка и делая семь подборов за игру.

Ключевые слова
Наверх