Прокуратура Лос-Анджелеса обвинила форварда клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса в нанесении телесных повреждений его девушке Мишель Джонсон и двух эпизодах жестокого обращения с детьми, сообщает РБК со ссылкой на ESPN.
Звезде НБА предъявили обвинения в семейном насилии и жестоком обращении с детьми
Майлза арестовали 29 июня за избиение подруги, у которой с ним двое детей, однако вскоре отпустили под залог в 130 000 долларов.
1 июля Мишель Джонсон опубликовала в соцсети фотографии после избиения и медицинское заключение, в котором говорилось, что она подверглась попытке удушения, у нее диагностированы сотрясение мозга, перелом носа и множественные ушибы. Она прямо не упомянула Бриджеса, но отметила, что «больше не может молчать», поскольку «позволила кое-кому разрушить свой дом и травмировать детей на всю жизнь».
Прокуратура сообщила, что оба ребенка присутствовали при нападении на их мать. Прокурор Джордж Гаскон отметил, что дети, ставшие свидетелями насилия в семье, особенно уязвимы и влияние этих событий на них «неизмеримо».
В НБА заявили, что изучат дело Бриджеса, а клуб «Шарлотт» назвал обвинения против игрока очень серьезными – в среду спортсмен предстанет перед судом.
24-летний Бриджес выступает за «Шарлотт» с 2018 года. Он был лучшим бомбардиром «Хорнетс» в прошлом сезоне, набирая в среднем 20,2 очка и делая семь подборов за игру.