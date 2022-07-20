Эстония готовит распоряжение о прекращении таможенного сотрудничества и с Россией

Об этом BNS сообщила пресс-служба Минфина, отметив, что действующее на сегодняшний день соглашение вступило в силу 9 августа 1999 года.

В 1997 году Европейский союз подписал с Российской Федерацией ассоциативный договор, рассматривающий вопросы взаимопомощи в сфере таможенного права. Договор действует во всех странах — членах ЕС, в том числе, и в Эстонии.

Поскольку, в соответствии с этим договором, вопросы работы таможенного союза и единой торговой политики ЕС находятся в исключительной компетенции ЕС, страны-члены воздерживаются от заключения двусторонних договоров о таможенной взаимопомощи с третьими странами, по этой причине необходимо прекратить действие двустороннего соглашения о таможенном сотрудничестве.

Действие упомянутого эстонско-российского соглашения будет прекращено в соответствии с рекомендацией, данной Департаментом борьбы Европейской комиссии с обманными действиями OLAF. Цель этого — привести к единой форме сотрудничество и административную помощь во всех странах ЕС без каких-либо особенностей и исключений.

Эстонско-российское соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в вопросах таможенного контроля было заключено на неограниченный срок, однако его действие можно прервать на основании письменного извещения одной из сторон. Соглашение продолжит действовать еще шесть месяцев после того, как одна из сторон в письменном виде известит о намерении прервать договоренность.