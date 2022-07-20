Генеральная прокуратура России признала Фонд открытой Эстонии нежелательным объединением на территории Российской Федерации.
Генпрокуратура России признала нежелательным в РФ Фонд открытой Эстонии
Генпрокуратура России признала нежелательным в РФ Фонд открытой Эстонии
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA)», — сообщается в заявлении Генпрокуратуры России.
По оценке прокуратуры, деятельность НКО «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».
В Генпрокуратуре отметили, что решение направлено в Минюст России, где Фонд открытой Эстонии внесут в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
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