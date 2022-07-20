Генпрокуратура России признала нежелательным в РФ Фонд открытой Эстонии

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA)», — сообщается в заявлении Генпрокуратуры России.

В Генпрокуратуре отметили, что решение направлено в Минюст России, где Фонд открытой Эстонии внесут в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.