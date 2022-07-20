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Технологический сектор просит премьера об исключении для российских специалистов

rus.postimees.ee BNS
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Технологический сектор просит премьера об исключении для российских специалистов
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Флаги Эстонии и России.
Флаги Эстонии и России. Фото: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций и НКО Asutajad просят в своем обращении к премьер-министру Кае Каллас сделать исключение для тех российских граждан, которые работают в эстонских компаниях в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и ходатайствуют о временном виде на жительство.

«Речь идет о работающих в признанных технологических компаниях ведущих специалистах, которые разделяют ценностное пространство Эстонии и переехали сюда добросовестно и с желанием связать себя с Эстонией на долгосрочную перспективу, не предполагая, как будет складываться ситуация с безопасностью в мире», - пояснили в Эстонском союзе информационных технологий и телекоммуникаций и НКО Asutajad в запросе, направленном премьер-министру.

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