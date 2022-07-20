Технологический сектор просит премьера об исключении для российских специалистов

«Речь идет о работающих в признанных технологических компаниях ведущих специалистах, которые разделяют ценностное пространство Эстонии и переехали сюда добросовестно и с желанием связать себя с Эстонией на долгосрочную перспективу, не предполагая, как будет складываться ситуация с безопасностью в мире», - пояснили в Эстонском союзе информационных технологий и телекоммуникаций и НКО Asutajad в запросе, направленном премьер-министру.