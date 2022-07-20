Эстонский союз информационных технологий и телекоммуникаций и НКО Asutajad просят в своем обращении к премьер-министру Кае Каллас сделать исключение для тех российских граждан, которые работают в эстонских компаниях в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и ходатайствуют о временном виде на жительство.
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Технологический сектор просит премьера об исключении для российских специалистов
Технологический сектор просит премьера об исключении для российских специалистов
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