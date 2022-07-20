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Чарльз Оливейра стал бойцом года

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Чарльз Оливейра стал бойцом года
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Чарльз Оливейра.
Чарльз Оливейра. Фото: Christian Petersen

Бывший чемпион UFC в легком весе, Чарльз Оливейра, стал обладателем престижной спортивной премии ESPN Espy Awards 2022 в категории «Лучший боец ММА», сообщает fighttime.

В открытом голосовании на сайте ESPN бразильский боец обошел действующих чемпионов UFC Камару Усмана и Александра Волкановски, а также двукратную чемпионку PFL Кайлу Харрисон, которые были номинированы в данной категории.

В мае текущего года Чарльз Оливейра продлил свою победную серию до одиннадцати поединков, уже в первом раунде задушив Джастина Гэйтжи, но был лишен чемпионского пояса из-за перевеса в двести грамм.

В прошлом году 32-летний бразилец завоевал вакантный титул, освобожденный Хабибом Нурмагомедовым, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера, а затем провел успешную защиту чемпионского пояса, финишировав удушением сзади в третьем раунде Дастина Порье.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Чарльз Оливейра попытается вернуть себе чемпионский пояс, а противостоять ему будет россиянин Ислам Махачев.

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