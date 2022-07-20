Чарльз Оливейра стал бойцом года

В открытом голосовании на сайте ESPN бразильский боец обошел действующих чемпионов UFC Камару Усмана и Александра Волкановски, а также двукратную чемпионку PFL Кайлу Харрисон, которые были номинированы в данной категории.

В мае текущего года Чарльз Оливейра продлил свою победную серию до одиннадцати поединков, уже в первом раунде задушив Джастина Гэйтжи, но был лишен чемпионского пояса из-за перевеса в двести грамм.

В прошлом году 32-летний бразилец завоевал вакантный титул, освобожденный Хабибом Нурмагомедовым, нокаутировав во втором раунде Майкла Чендлера, а затем провел успешную защиту чемпионского пояса, финишировав удушением сзади в третьем раунде Дастина Порье.