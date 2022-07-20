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Путин ведет себя как большевики, обещавшие разнести мир вдребезги

Юрий Кочинев
, военный историк
Путин ведет себя как большевики, обещавшие разнести мир вдребезги
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Сторонники КПРФ маршируют по Красной площади 7 ноября 2019 года.
Сторонники КПРФ маршируют по Красной площади 7 ноября 2019 года. Фото: Aleksander Nemenov

Бесконечная война, начатая Путиным против соседних стран, не закончится, потому что в больном видении российского диктатора победа состоит не в том, чтобы отобрать у той или иной соседней страны какую-то территорию, полезные ископаемые или другие материальные ценности, а в том, что в результате войны этот сосед будет жить точно такой же жалкой и убогой жизнью, как и Россия, пишет военный историк Юрий Кочинев.

Путин давно понял, что он ни за что не справится ни с какой конкуренцией в плане устройства жизни и уровня жизни ни с западными странами, ни даже с частями бывшего Советского Союза. Хитрый кремлевский старик думает: «Пусть на Западе думают, что я хочу получить тот или иной клочок земли, или месторождения, или что-то еще под свой контроль, и пользоваться этим. На самом деле, я ничего не хочу использовать, я хочу, чтобы эти соседи не могли использовать свои собственные ресурсы и жили точно в такой же помойке, как и мы здесь, в "матушке России"».

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