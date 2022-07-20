Путин ведет себя как большевики, обещавшие разнести мир вдребезги

Путин давно понял, что он ни за что не справится ни с какой конкуренцией в плане устройства жизни и уровня жизни ни с западными странами, ни даже с частями бывшего Советского Союза. Хитрый кремлевский старик думает: «Пусть на Западе думают, что я хочу получить тот или иной клочок земли, или месторождения, или что-то еще под свой контроль, и пользоваться этим. На самом деле, я ничего не хочу использовать, я хочу, чтобы эти соседи не могли использовать свои собственные ресурсы и жили точно в такой же помойке, как и мы здесь, в "матушке России"».