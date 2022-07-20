Бесконечная война, начатая Путиным против соседних стран, не закончится, потому что в больном видении российского диктатора победа состоит не в том, чтобы отобрать у той или иной соседней страны какую-то территорию, полезные ископаемые или другие материальные ценности, а в том, что в результате войны этот сосед будет жить точно такой же жалкой и убогой жизнью, как и Россия, пишет военный историк Юрий Кочинев.
Для подписчиков
Путин ведет себя как большевики, обещавшие разнести мир вдребезги
Путин ведет себя как большевики, обещавшие разнести мир вдребезги